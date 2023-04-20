20 апреля 2023

Под Челябинском пять дней горит свалка

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Жители жалуются на едкий запах Фото:

Жители поселка Роза Коркинского района Челябинской области пожаловались на едкий запах дыма от пожара на местной бывшей свалке. Об этом они сообщили в соцсетях.

«В поселке Роза ежедневно с 15 апреля горит закрытая свалка ТБО. Вечером первого дня смог был такой, что не было видно фонарей. Удушливый, ядовитый запах присутствует ежесекундно, белье, высушенное на улице, пропитывается резким запахом», — пишет Наталья П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Рядом в том же сообществе другая местная жительница, Юлия Е, жалуется на едкий запах горелого мусора. Она просит принять меры и помочь им в решении проблемы.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

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Жители поселка Роза Коркинского района Челябинской области пожаловались на едкий запах дыма от пожара на местной бывшей свалке. Об этом они сообщили в соцсетях. «В поселке Роза ежедневно с 15 апреля горит закрытая свалка ТБО. Вечером первого дня смог был такой, что не было видно фонарей. Удушливый, ядовитый запах присутствует ежесекундно, белье, высушенное на улице, пропитывается резким запахом», — пишет Наталья П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Рядом в том же сообществе другая местная жительница, Юлия Е, жалуется на едкий запах горелого мусора. Она просит принять меры и помочь им в решении проблемы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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