Юлия Сударенко сумела добиться закрытия центра реабилитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека по Челябинской области Юлия Сударенко вместе с правоохранительными органами посетила частный центр в Еткульском районе, где проходят реабилитацию люди, имеющие алкогольную и наркотическую зависимости. Условия пребывания пациентов центра ужаснули омбудсмена.

«Центр находится в одном из поселков Еткульского района — это частный дом. Само помещение сложно назвать „центром реабилитации“, здесь несколько комнат с двухъярусными кроватями и единственный санитарный узел, при том, что на момент посещения в доме находилось порядка 25 человек (2 из них — девушки). Люди спят и на полу — на грязных матрасах», — рассказала Сударенко в своем telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что в центре кругом грязь и антисанитария. Люди напуганы, отвечают односложно. На какой период рассчитана «программа реабилитации» и в чем конкретно она заключается, ни сотрудник, ни подопечные пояснить не смогли. Со слов граждан — самостоятельно покинуть «центр» нельзя.

Поводом для посещения данного заведения стало обращения в адрес омбудсмена супруги мужчины, который некоторое время находился в частном центре. На лечение его отправила сестра, позвонив по объявлению в интернете. С тех пор связь с ним была утрачена, а супруге удалось его найти только с помощью полиции.

«Вчера в соответствии с решением суда деятельность организации была приостановлена. Судебные приставы- исполнители оперативно приняли соответствующие меры. Кроме того, прокуратура вышла с иском в суд о запрете деятельности данного центра», — добавила Сударенко.

Подопечных центра кормили просрочкой Фото: telegram-канал Юлии Сударенко

В центре царила антисанитария Фото: telegram-канал Юлии Сударенко

Зависимым предлагали «12 исцеления» Фото: telegram-канал Юлии Сударенко

Правоохранители опечатали центр реабилитации Фото: telegram-канал Юлии Сударенко