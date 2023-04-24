24 апреля 2023

Челябинский омбудсмен пришла в ужас от условий в центре реабилитации алкоголиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по строительной политике ЗСО. Челябинск., сударенко юлия
Юлия Сударенко сумела добиться закрытия центра реабилитации Фото:

Уполномоченный по правам человека по Челябинской области Юлия Сударенко вместе с правоохранительными органами посетила частный центр в Еткульском районе, где проходят реабилитацию люди, имеющие алкогольную и наркотическую зависимости. Условия пребывания пациентов центра ужаснули омбудсмена.

«Центр находится в одном из поселков Еткульского района — это частный дом. Само помещение сложно назвать „центром реабилитации“, здесь несколько комнат с двухъярусными кроватями и единственный санитарный узел, при том, что на момент посещения в доме находилось порядка 25 человек (2 из них — девушки). Люди спят и на полу — на грязных матрасах», — рассказала Сударенко в своем telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что в центре кругом грязь и антисанитария. Люди напуганы, отвечают односложно. На какой период рассчитана «программа реабилитации» и в чем конкретно она заключается, ни сотрудник, ни подопечные пояснить не смогли. Со слов граждан — самостоятельно покинуть «центр» нельзя.

Поводом для посещения данного заведения стало обращения в адрес омбудсмена супруги мужчины, который некоторое время находился в частном центре. На лечение его отправила сестра, позвонив по объявлению в интернете. С тех пор связь с ним была утрачена, а супруге удалось его найти только с помощью полиции.

«Вчера в соответствии с решением суда деятельность организации была приостановлена. Судебные приставы- исполнители оперативно приняли соответствующие меры. Кроме того, прокуратура вышла с иском в суд о запрете деятельности данного центра», — добавила Сударенко.

Подопечных центра кормили просрочкой
Подопечных центра кормили просрочкой
Фото:
В центре царила антисанитария
В центре царила антисанитария
Фото:
Зависимым предлагали «12 исцеления»
Зависимым предлагали «12 исцеления»
Фото:
Правоохранители опечатали центр реабилитации
Правоохранители опечатали центр реабилитации
Фото:

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Уполномоченный по правам человека по Челябинской области Юлия Сударенко вместе с правоохранительными органами посетила частный центр в Еткульском районе, где проходят реабилитацию люди, имеющие алкогольную и наркотическую зависимости. Условия пребывания пациентов центра ужаснули омбудсмена. «Центр находится в одном из поселков Еткульского района — это частный дом. Само помещение сложно назвать „центром реабилитации“, здесь несколько комнат с двухъярусными кроватями и единственный санитарный узел, при том, что на момент посещения в доме находилось порядка 25 человек (2 из них — девушки). Люди спят и на полу — на грязных матрасах», — рассказала Сударенко в своем telegram-канале. Омбудсмен отметила, что в центре кругом грязь и антисанитария. Люди напуганы, отвечают односложно. На какой период рассчитана «программа реабилитации» и в чем конкретно она заключается, ни сотрудник, ни подопечные пояснить не смогли. Со слов граждан — самостоятельно покинуть «центр» нельзя. Поводом для посещения данного заведения стало обращения в адрес омбудсмена супруги мужчины, который некоторое время находился в частном центре. На лечение его отправила сестра, позвонив по объявлению в интернете. С тех пор связь с ним была утрачена, а супруге удалось его найти только с помощью полиции. «Вчера в соответствии с решением суда деятельность организации была приостановлена. Судебные приставы- исполнители оперативно приняли соответствующие меры. Кроме того, прокуратура вышла с иском в суд о запрете деятельности данного центра», — добавила Сударенко.
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