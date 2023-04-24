24 апреля 2023

В ХМАО на скандального депутата завели уголовное дело о клевете

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутата Пантина обвинили в клевете Фото:

Депутата думы Югорска Антона Пантина подозревают в клевете. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что силовики провели обыски у него дома и изъяли телефон.

«На скандального депутата думы Югорска Пантина завели уголовное дело о клевете. Он обвинял коллегу по цеху Самохвалова в пьяной езде на джипе, но не смог доказать свои слова в суде. После этого к ситуации подключились силовики, провели у Пантина дома обыски и изъяли телефон», — рассказал инсайдер.

Информатор URA.RU подтвердил, что дело возбуждено по части 2 статьи 128.1. УК РФ «Клевета». Корреспондент агентства направил запрос в управление СК по ХМАО. Официальный комментарий в ведомстве пообещали дать позже. Дозвониться до Пантина журналисту на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU писало о том, что Пантин проиграл суд. Активист утверждал, что Самохвалов устроил гонки с патрульной машиной ГИБДД, а после того, как его остановили, якобы начал угрожать инспекторам своим депутатским статусом.

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Депутата думы Югорска Антона Пантина подозревают в клевете. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что силовики провели обыски у него дома и изъяли телефон. «На скандального депутата думы Югорска Пантина завели уголовное дело о клевете. Он обвинял коллегу по цеху Самохвалова в пьяной езде на джипе, но не смог доказать свои слова в суде. После этого к ситуации подключились силовики, провели у Пантина дома обыски и изъяли телефон», — рассказал инсайдер. Информатор URA.RU подтвердил, что дело возбуждено по части 2 статьи 128.1. УК РФ «Клевета». Корреспондент агентства направил запрос в управление СК по ХМАО. Официальный комментарий в ведомстве пообещали дать позже. Дозвониться до Пантина журналисту на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что Пантин проиграл суд. Активист утверждал, что Самохвалов устроил гонки с патрульной машиной ГИБДД, а после того, как его остановили, якобы начал угрожать инспекторам своим депутатским статусом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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