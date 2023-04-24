В ХМАО на скандального депутата завели уголовное дело о клевете

Депутата Пантина обвинили в клевете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата думы Югорска Антона Пантина подозревают в клевете. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что силовики провели обыски у него дома и изъяли телефон.

«На скандального депутата думы Югорска Пантина завели уголовное дело о клевете. Он обвинял коллегу по цеху Самохвалова в пьяной езде на джипе, но не смог доказать свои слова в суде. После этого к ситуации подключились силовики, провели у Пантина дома обыски и изъяли телефон», — рассказал инсайдер.

Информатор URA.RU подтвердил, что дело возбуждено по части 2 статьи 128.1. УК РФ «Клевета». Корреспондент агентства направил запрос в управление СК по ХМАО. Официальный комментарий в ведомстве пообещали дать позже. Дозвониться до Пантина журналисту на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU писало о том, что Пантин проиграл суд. Активист утверждал, что Самохвалов устроил гонки с патрульной машиной ГИБДД, а после того, как его остановили, якобы начал угрожать инспекторам своим депутатским статусом.