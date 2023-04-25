В Челябинской области утонули два рыбака

В двух водоемах Челябинской области (озеро Сугояк и Каргинский пруд) обнаружили тела мужчин. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчины утонули во время рыбалки.
«На озере Сугояк утонул 63-летний рыбак. Утонувшему в Каргинском пруду было 47 лет. Их тела были извлечены из воды», — рассказал источник.
По данным URA.RU, на телах мужчин не выявлено признаков насильственной смерти. Причины смерти устанавливаются.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Экстренные службы региона продолжают предупреждать жителей об опасностях на водоемах. Рыбакам необходимо быть аккуратней при нахождении на водной глади.
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