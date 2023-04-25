25 апреля 2023

В Челябинской области утонули два рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Чебаркуль. Челябинская область , рыбак, рыбалка, озеро, сумерки, отдых на природе, лето, природа
Тела мужчин извлекли из воды Фото:

В двух водоемах Челябинской области (озеро Сугояк и Каргинский пруд) обнаружили тела мужчин. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчины утонули во время рыбалки.

«На озере Сугояк утонул 63-летний рыбак. Утонувшему в Каргинском пруду было 47 лет. Их тела были извлечены из воды», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на телах мужчин не выявлено признаков насильственной смерти. Причины смерти устанавливаются.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Экстренные службы региона продолжают предупреждать жителей об опасностях на водоемах. Рыбакам необходимо быть аккуратней при нахождении на водной глади.

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В двух водоемах Челябинской области (озеро Сугояк и Каргинский пруд) обнаружили тела мужчин. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчины утонули во время рыбалки. «На озере Сугояк утонул 63-летний рыбак. Утонувшему в Каргинском пруду было 47 лет. Их тела были извлечены из воды», — рассказал источник. По данным URA.RU, на телах мужчин не выявлено признаков насильственной смерти. Причины смерти устанавливаются. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Экстренные службы региона продолжают предупреждать жителей об опасностях на водоемах. Рыбакам необходимо быть аккуратней при нахождении на водной глади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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