В Челябинской области утонули два рыбака

Тела мужчин извлекли из воды Фото: Евгений Архипов © URA.RU

В двух водоемах Челябинской области (озеро Сугояк и Каргинский пруд) обнаружили тела мужчин. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчины утонули во время рыбалки.

«На озере Сугояк утонул 63-летний рыбак. Утонувшему в Каргинском пруду было 47 лет. Их тела были извлечены из воды», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на телах мужчин не выявлено признаков насильственной смерти. Причины смерти устанавливаются.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Экстренные службы региона продолжают предупреждать жителей об опасностях на водоемах. Рыбакам необходимо быть аккуратней при нахождении на водной глади.