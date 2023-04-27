27 апреля 2023

Екатеринбургская епархия объявила о сборе помощи для погорельцев Сосьвы

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Доставка праздничных продуктовых Пасхальных наборов Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, помощь, помощь, волонтер, православная служба милосердия, доброволец, центр гуманитарной помощи
Помощь можно принести на адреса сборов службы милосердия Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Екатеринбургская епархия по благословлению митрополита Евгения объявила сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

«Православная служба милосердия, действующая при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, принимает гуманитарную помощь в Центрах гуманитарной помощи в Екатеринбурге для погорельцев поселка Сосьва. Прежде всего, нужны продукты питания длительного хранения, постельное белье, одежда по сезону, посуда, предметы личной гигиены», — рассказали на сайте екатеринбургской епархии.

Помощь принимается по адресам Фучика, 3 и Кирова, 65. Пострадавшие от пожаров могут самостоятельно обратиться за получением помощи в центры службы милосердия.

Запланирован кружечный сбор для пострадавших при пожаре в поселке Сосьва. Сбор средств состоится 30 апреля во всех храмах Екатеринбургской епархии.

Ранее URA.RU сообщало о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, который выразил соболезнования жителям Свердловской области и, в частности, губернатору Евгению Куйвашеву в связи с масштабными пожарами в регионе. В Сосьву (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов из-за пожара, отправилась первая партия гуманитарной помощи из Екатеринбурга. Четырехтонный груз, состоящий из продуктовых наборов, воды и электрических плиток, оплатил Фонд святой Екатерины.

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Екатеринбургская епархия по благословлению митрополита Евгения объявила сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе епархии. «Православная служба милосердия, действующая при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, принимает гуманитарную помощь в Центрах гуманитарной помощи в Екатеринбурге для погорельцев поселка Сосьва. Прежде всего, нужны продукты питания длительного хранения, постельное белье, одежда по сезону, посуда, предметы личной гигиены», — рассказали на сайте екатеринбургской епархии. Помощь принимается по адресам Фучика, 3 и Кирова, 65. Пострадавшие от пожаров могут самостоятельно обратиться за получением помощи в центры службы милосердия. Запланирован кружечный сбор для пострадавших при пожаре в поселке Сосьва. Сбор средств состоится 30 апреля во всех храмах Екатеринбургской епархии. Ранее URA.RU сообщало о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, который выразил соболезнования жителям Свердловской области и, в частности, губернатору Евгению Куйвашеву в связи с масштабными пожарами в регионе. В Сосьву (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов из-за пожара, отправилась первая партия гуманитарной помощи из Екатеринбурга. Четырехтонный груз, состоящий из продуктовых наборов, воды и электрических плиток, оплатил Фонд святой Екатерины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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