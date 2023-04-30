Инициаторами сбора груза стали сотрудники «Сима-ленда» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Сотрудники «Сима-ленд» инициировали сбор гуманитарной помощи для жителей поселков Сосьва и Таежный (Свердловская область), пострадавших от масштабного пожара. Было закуплено все необходимое, что требовалось погорельцам. Об этом URA.RU рассказала представитель компании.

«Сотрудники компании „Сима-ленд“ самостоятельно решили собрать денежные средства, чтобы приобрести все необходимое для людей, оставшихся без жилья. От страшного пожара пострадали и взрослые, и дети, а потому и список собранного был очень разноплановым. Для сотрудников нашей компании стало традицией не оставаться в стороне в сложной ситуации и приходить на помощь тем, кому это жизненно необходимо», — рассказала заместитель директора «Сима-ленд» Анастасия Лукичева.

В Правительстве Свердловской области подчеркнули совместную работу с компаниями, которые оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от огня поселкам. «Всесторонняя помощь оказывается и будет оказываться. Помощь адресная, она организуется на основе данных опросов жителей. Мы в плотном контакте работаем и с Фондом святой Екатерины, и с „Сима-лендом“. Все эти дни они отправляли гуманитарные грузы в пострадавшие территории — в Сосьву и в поселок Таежный. И, насколько мне известно, планируют отправлять еще», — рассказал министр социальной защиты Свердловской области Андрей Злоказов.

Ранее URA.RU сообщало о масштабном пожаре в поселках Сосьва и Таежный. Причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок. Власти Свердловской области выделили средства на восстановление поселка и устранение последствий пожара, а также инициировали строительство домов для погорельцев. Всестороннюю помощь погорельцам оказал уральский бизнес и волонтеры.