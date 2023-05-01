У челябинских олигархов арестовали парковку в элитной резиденции

Кредиторы беспокоятся, что бизнесмены начали отчуждать имущество Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Челябинске суд наложил арест на парковку в элитных апартаментах Gagarin Residence бизнесменов Евгения и Сергея (отец и и сын) Вайнштейнов в рамках банкротства фирмы ООО «Инвест-Актив». Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда области.

«Запретить ООО „Инвест-Актив“ совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении, принадлежащего имущества. Принять обеспечительные меры в виде запрета Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области осуществлять любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ООО „Инвест-Актив“», — говорится в документах суда.

Речь идет об подземной парковке в элитных апартаментах Gagarin Residence по адресу Лесопарковая, 8 в городском бору. Согласно судебному решению, арест на имущество Вайнштейнов наложен на 65 машинно-мест различной площади. В среднем площадь парковочного места из списка арестованного имущества составляет 13,3 кв. метров. Однако, несколько парковок имеют площадь более 100 кв. метров и площадь самой большой парковки достигает 165, 3 кв. метра.

При этом уполномоченным органом в своем заявлении о принятии обеспечительных мер указывается на то, что по состоянию на 4 февраля 2023 в собственности должника находилось 95 объектов недвижимости. А по состоянию на 13 апреля осталось уже 65 парковок. При этом задолженность не погашается, а имущество отчуждается, что создает риск утраты возможности погашения требований кредиторов.

URA.RU обращалось за комментариями к представителям Вайнштейнов. К моменту публикации ответ не был получен.

В отношении банкрота ООО «Инвест-Актив» введена процедура внешнего наблюдения. Задолженность компании по налоговым платежам составляет — 574 тыс. 710 рублей (по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ), по налоговым платежам в размере — 40 млн 862 тыс. 841 рублей. Основной долг составляет 39 млн 549 тыс. 717 рублей, пеня — 1 млн 311 тыс. 883 рублей.