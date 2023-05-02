Депутатам ГД дали рекомендации по празднованию 9 мая

Основными мероприятиями в честь празднования Дня Победы, которые рекомендуется провести депутатам Госудумы, являются визит к ветеранам ВОВ с благодарностью, благоустройство мемориалов, памятных мест, территории у домов ветеранов и оказание помощи бойцам, участвующим в СВО. Полный перечень мероприятий приведен в рекомендациях от партии «Единая Россия».
«На этот раз на региональную неделю приходится День Победы, и одна из рекомендаций — принять участие в мероприятиях к празднику. Самой важной „акцией“ является визит к ветеранам Великой Отечественной войны с благодарностью. Среди других важных мероприятий — благоустройство мемориалов и памятных мест, связанных с войной, благоустройство территории у домов ветеранов, волонтеры будут доставлять письма ветеранам», — сообщает изданию «Ведомости» замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.
Помимо перечисленного, будут проводиться встречи с семьями военнослужащих, участвующих в СВО. Евгений Ревенко отметил, что данные рекомендации скорее формальность, потому что депутаты и так принимают участие во всех мероприятиях.
Ранее депутат Госдумы Гурулев в беседе с корреспондентом URA.RU высказал мнение, что правильным будет отменить парады Победы в приграничных регионах РФ. Такое решение связано с возможными угрозами со стороны ВСУ.
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