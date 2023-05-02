Депутатам ГД дали рекомендации по празднованию 9 мая

03 мая 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Основное мероприятие — визит к ветеранам с благодарностью Фото: Илья Московец © URA.RU Основными мероприятиями в честь празднования Дня Победы, которые рекомендуется провести депутатам Госудумы, являются визит к ветеранам ВОВ с благодарностью, благоустройство мемориалов, памятных мест, территории у домов ветеранов и оказание помощи бойцам, участвующим в СВО. Полный перечень мероприятий приведен в рекомендациях от партии «Единая Россия». «На этот раз на региональную неделю приходится День Победы, и одна из рекомендаций — принять участие в мероприятиях к празднику. Самой важной „акцией“ является визит к ветеранам Великой Отечественной войны с благодарностью. Среди других важных мероприятий — благоустройство мемориалов и памятных мест, связанных с войной, благоустройство территории у домов ветеранов, волонтеры будут доставлять письма ветеранам», — сообщает изданию «Ведомости» замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. Помимо перечисленного, будут проводиться встречи с семьями военнослужащих, участвующих в СВО. Евгений Ревенко отметил, что данные рекомендации скорее формальность, потому что депутаты и так принимают участие во всех мероприятиях. Ранее депутат Госдумы Гурулев в беседе с корреспондентом URA.RU высказал мнение, что правильным будет отменить парады Победы в приграничных регионах РФ. Такое решение связано с возможными угрозами со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основными мероприятиями в честь празднования Дня Победы, которые рекомендуется провести депутатам Госудумы, являются визит к ветеранам ВОВ с благодарностью, благоустройство мемориалов, памятных мест, территории у домов ветеранов и оказание помощи бойцам, участвующим в СВО. Полный перечень мероприятий приведен в рекомендациях от партии «Единая Россия». «На этот раз на региональную неделю приходится День Победы, и одна из рекомендаций — принять участие в мероприятиях к празднику. Самой важной „акцией“ является визит к ветеранам Великой Отечественной войны с благодарностью. Среди других важных мероприятий — благоустройство мемориалов и памятных мест, связанных с войной, благоустройство территории у домов ветеранов, волонтеры будут доставлять письма ветеранам», — сообщает изданию «Ведомости» замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. Помимо перечисленного, будут проводиться встречи с семьями военнослужащих, участвующих в СВО. Евгений Ревенко отметил, что данные рекомендации скорее формальность, потому что депутаты и так принимают участие во всех мероприятиях. Ранее депутат Госдумы Гурулев в беседе с корреспондентом URA.RU высказал мнение, что правильным будет отменить парады Победы в приграничных регионах РФ. Такое решение связано с возможными угрозами со стороны ВСУ.