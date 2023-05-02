02 мая 2023

В Пермском крае в черте города обнаружена гадюка. Видео

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Гадюка подползла к жилому дому Фото:

Жители Березников (Пермский край) обнаружили ядовитую змею возле жилого дома. Видео с гадюкой опубликовано в соцсети.

«В городе гадюка. На Свердлова, 37 очевидцы нашли ядовитую змею», — написано в сообщении в группе «Верхнекамье ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

Первые сообщения о проснувшихся в регионе змеях появились в апреле. В начале месяца в районе Чусового лесничие заметили гадюк.

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Жители Березников (Пермский край) обнаружили ядовитую змею возле жилого дома. Видео с гадюкой опубликовано в соцсети. «В городе гадюка. На Свердлова, 37 очевидцы нашли ядовитую змею», — написано в сообщении в группе «Верхнекамье ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Первые сообщения о проснувшихся в регионе змеях появились в апреле. В начале месяца в районе Чусового лесничие заметили гадюк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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