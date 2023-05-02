Гадюка подползла к жилому дому
Жители Березников (Пермский край) обнаружили ядовитую змею возле жилого дома. Видео с гадюкой опубликовано в соцсети.
«В городе гадюка. На Свердлова, 37 очевидцы нашли ядовитую змею», — написано в сообщении в группе «Верхнекамье ТВ» в соцсети «ВКонтакте».
Первые сообщения о проснувшихся в регионе змеях появились в апреле. В начале месяца в районе Чусового лесничие заметили гадюк.
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