Теперь гулять по лесу нужно осторожней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае в районе Чусового лесничие заметили первых в этом году змей в лесу. Видео гадюк разместили в группе министерства природных ресурсов Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«При патрулировании территории лесного фонда замечены первые особи змей в природе. В отношениях со змеями — главное не наступить! Надо хорошенько топать и хрустеть ветками при ходьбе, змеи чувствуют вибрацию издалека и стараются скрыться от вас», — говорится в подписи к видео.

В министерстве отметили, что в вялости весенних рептилий заключается главная опасность: гадюка не реагирует должным и быстрым образом, замирает, а потом — защищается. Чтобы избежать укуса ядовитой змеи во время прогулки по лесу, нужно внимательно смотреть под ноги, вооружиться длинной палкой и раздвигать ей траву впереди себя. Перед привалом нужно проверить вокруг себя расщелины между камнями. От укусов змей также уберегут высокие резиновые сапоги и плотная одежда.