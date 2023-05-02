Пермячка нашла гадюку у себя во дворе

03 мая 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Гадюку пермячка нашла у своего крыльца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) местная жительница нашла во дворе своего дома гадюку. Публикация о ядовитой змее опубликована в группе газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «Грелась на солнышке… Возле нашего крыльца», — написала пользовательница. Змею пермячка убила. Сообщения о появлении в городах Пермского края гадюк начали появляться еще в апреле. Так, недавно ядовитого пресмыкающегося заметили в черте города жители Березников. Местные жители засняли змею во дворе одного из многоквартирных домов.

В Краснокамске (Пермский край) местная жительница нашла во дворе своего дома гадюку. Публикация о ядовитой змее опубликована в группе газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «Грелась на солнышке… Возле нашего крыльца», — написала пользовательница. Змею пермячка убила. Сообщения о появлении в городах Пермского края гадюк начали появляться еще в апреле. Так, недавно ядовитого пресмыкающегося заметили в черте города жители Березников. Местные жители засняли змею во дворе одного из многоквартирных домов.