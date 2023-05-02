Пермячка нашла гадюку у себя во дворе

Гадюку пермячка нашла у своего крыльца
В Краснокамске (Пермский край) местная жительница нашла во дворе своего дома гадюку. Публикация о ядовитой змее опубликована в группе газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Грелась на солнышке… Возле нашего крыльца», — написала пользовательница. Змею пермячка убила.
Сообщения о появлении в городах Пермского края гадюк начали появляться еще в апреле. Так, недавно ядовитого пресмыкающегося заметили в черте города жители Березников. Местные жители засняли змею во дворе одного из многоквартирных домов.
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