02 мая 2023

Пермячка нашла гадюку у себя во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадюку пермячка нашла у своего крыльца Фото:

В Краснокамске (Пермский край) местная жительница нашла во дворе своего дома гадюку. Публикация о ядовитой змее опубликована в группе газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Грелась на солнышке… Возле нашего крыльца», — написала пользовательница. Змею пермячка убила.

Сообщения о появлении в городах Пермского края гадюк начали появляться еще в апреле. Так, недавно ядовитого пресмыкающегося заметили в черте города жители Березников. Местные жители засняли змею во дворе одного из многоквартирных домов.

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В Краснокамске (Пермский край) местная жительница нашла во дворе своего дома гадюку. Публикация о ядовитой змее опубликована в группе газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «Грелась на солнышке… Возле нашего крыльца», — написала пользовательница. Змею пермячка убила. Сообщения о появлении в городах Пермского края гадюк начали появляться еще в апреле. Так, недавно ядовитого пресмыкающегося заметили в черте города жители Березников. Местные жители засняли змею во дворе одного из многоквартирных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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