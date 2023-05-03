Губернатор Кубани: почти 200 человек тушат пожар на нефтебазе возле Тамани

«Сейчас с огнем борятся 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Он отметил, что возгорание довольно серьезное. Для его локализации используется пенная атака.
Пожар на Кубани произошел рано утром 3 мая. Предварительно сообщается об атаки беспилотников. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, передает «Национальная служба новостей».
Пожар на нефтебазе на Кубани, произошедший около Тамани, тушат 188 человек. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Сейчас с огнем борятся 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Он отметил, что возгорание довольно серьезное. Для его локализации используется пенная атака. Пожар на Кубани произошел рано утром 3 мая. Предварительно сообщается об атаки беспилотников. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, передает «Национальная служба новостей».