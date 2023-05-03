Губернатор Кубани: почти 200 человек тушат пожар на нефтебазе возле Тамани

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
В тушении пожара на нефтебазе на Кубани задействовано 5 пожарных машин, уточнил Вениамин Кондратьев Фото:

Пожар на нефтебазе на Кубани, произошедший около Тамани, тушат 188 человек. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«Сейчас с огнем борятся 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Он отметил, что возгорание довольно серьезное. Для его локализации используется пенная атака.

Пожар на Кубани произошел рано утром 3 мая. Предварительно сообщается об атаки беспилотников. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, передает «Национальная служба новостей».

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Пожар на нефтебазе на Кубани, произошедший около Тамани, тушат 188 человек. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Сейчас с огнем борятся 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Он отметил, что возгорание довольно серьезное. Для его локализации используется пенная атака. Пожар на Кубани произошел рано утром 3 мая. Предварительно сообщается об атаки беспилотников. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, передает «Национальная служба новостей».
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Ссылки по теме
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