Академии единоборств РМК исполнилось пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Академия единоборств РМК отметила свой пятилетний юбилей. За существенный вклад в развитие спорта в регионе полпред президента России в УрФО Владимир Якушев вручил благодарственные письма гендиректору Академии Евгению Звездникову, тренерам Марии Прохоровой и Владимиру Чипурному. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Академия единоборств РМК — уникальный проект, который объединяет детский, любительский и профессиональный спорт. Здесь сформирован великолепный коллектив тренеров, большое внимание уделяется воспитательной работе с молодежью. Знаю, как непросто управлять такой серьезной, многогранной структурой. Но уверен, что впереди у академии еще много успехов и достижений», — сказал Владимир Якушев.

По словам Евгения Звездникова, единоборств, весь тренировочный процесс построен таким образом, чтобы новички, любители и дети видели, как работают профессионалы. «Они видят, чего можно достичь в этих стенах, понимают к чему стремиться», — дополнил он.

Академия единоборств РМК была основана 4 мая 2018 года. На базе спорткомплекса почти две тысячи человек занимаются боксом, карате, смешанным единоборствам и другими боевыми искусствами, из них 850 — дети. С момента открытия в спортивном комплексе прошло более 250 соревнований различного уровня, а также более ста профессиональных турниров.

Ранее URA.RU писало, что дочерняя организация Русской медной компании (РМК) RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией за 2021—2022 год. RCC Boxing Promotions основана Игорем Алтушкиным в 2016 году.

Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК