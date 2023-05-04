Челябинцам дали совет, как сэкономить при выборе автошколы

Жителям Челябинской области рекомендуют обращать внимание на наличие автодрома при выборе автошколы

Цена зависит от предлагаемых программ обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) провела анализ стоимости получения прав категории В и на его основе разработала рекомендации, которые помогут будущему курсанту выбрать автошколу и сэкономить. Об этом URA.RU сообщили 5 мая в пресс-службе КСП.

«Проведенный КСП анализ показал, что стоимость получения прав категории В варьируется от 30 до 40 тыс. рублей, на категорию А от 10 до 15 тыс. руб. (для управления мопедами не обязательно обладать категорией М, достаточно любой „открытой“). При этом ряд учебных центров предлагает обучение в рассрочку, а также скидки студентам и школьникам до 10% в весенне-летний период», — заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, цена зависит от предлагаемых программ обучения, возможности дистанционного прохождения теоретического курса и состояния автомобилей. Не следует забывать и о возможности возврата НДФЛ в размере 13% от стоимости за обучение, если вы официально трудоустроены.

В КСП отметили, что следует обращать внимание на такие вещи как лицензия на обучение вождению и соответствующее заключение ГИБДД. Классы должны быть оборудованы стендами с плакатами, учебными пособиями и автотренажерами. Надо также обратить внимание на состояние машин: старые/новые, на механике/автомате. И каждая уважаемая автошкола должна иметь собственный автодром с разметкой, дорожными знаками и учебными светофорами.