В детском саду Екатеринбурга провели акцию «Бессмертный полк». Видео

05 мая 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

В детских садах Екатеринбурга ежегодно проводятся «Бессмертные полки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Детские сады Екатеринбурга не стали изменять традициям и вновь провели акцию «Бессмертный полк» под барабанную дробь. Видео из детсада №423 появилось в социальных сетях. «В детском саду №423 Екатеринбурга прошел „Бессмертный полк“. Воспитанники прошлись с портретами ветеранов под дробь барабанов курсантов Суворовского училища», — сообщает telegram-канал «Лампа». В прошлом году в одном из детских садов Екатеринбурга решили провести «Бессмертный полк». В 2023 году акцию проводят в ином формате и обходятся без шествия. Организаторы предложили несколько альтернатив и предупредили, что свердловчане, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту «Бессмертного полка», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов.

Детские сады Екатеринбурга не стали изменять традициям и вновь провели акцию «Бессмертный полк» под барабанную дробь. Видео из детсада №423 появилось в социальных сетях. «В детском саду №423 Екатеринбурга прошел „Бессмертный полк“. Воспитанники прошлись с портретами ветеранов под дробь барабанов курсантов Суворовского училища», — сообщает telegram-канал «Лампа». В прошлом году в одном из детских садов Екатеринбурга решили провести «Бессмертный полк». В 2023 году акцию проводят в ином формате и обходятся без шествия. Организаторы предложили несколько альтернатив и предупредили, что свердловчане, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту «Бессмертного полка», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов.