04 мая 2023

В детском саду Екатеринбурга провели акцию «Бессмертный полк». Видео

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
В детских садах Екатеринбурга ежегодно проводятся «Бессмертные полки» Фото:

Детские сады Екатеринбурга не стали изменять традициям и вновь провели акцию «Бессмертный полк» под барабанную дробь. Видео из детсада №423 появилось в социальных сетях.

«В детском саду №423 Екатеринбурга прошел „Бессмертный полк“. Воспитанники прошлись с портретами ветеранов под дробь барабанов курсантов Суворовского училища», — сообщает telegram-канал «Лампа».

В прошлом году в одном из детских садов Екатеринбурга решили провести «Бессмертный полк». В 2023 году акцию проводят в ином формате и обходятся без шествия. Организаторы предложили несколько альтернатив и предупредили, что свердловчане, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту «Бессмертного полка», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов.

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Детские сады Екатеринбурга не стали изменять традициям и вновь провели акцию «Бессмертный полк» под барабанную дробь. Видео из детсада №423 появилось в социальных сетях. «В детском саду №423 Екатеринбурга прошел „Бессмертный полк“. Воспитанники прошлись с портретами ветеранов под дробь барабанов курсантов Суворовского училища», — сообщает telegram-канал «Лампа». В прошлом году в одном из детских садов Екатеринбурга решили провести «Бессмертный полк». В 2023 году акцию проводят в ином формате и обходятся без шествия. Организаторы предложили несколько альтернатив и предупредили, что свердловчане, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту «Бессмертного полка», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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