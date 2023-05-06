Очевидица сообщила о первых минутах после взрыва машины Прилепина

07 мая 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Захар Прилепин находился в сознании после взрыва автомобиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина После подрыва машины и до приезда «скорой помощи» писатель Захар Прилепин был в сознании, но стонал от боли из-за переломов ног. Об этом рассказала жительница села Пионерского Нижегородской области, ставшая свидетелем покушения на Прилепина, Мария Савельева. «Когда его забирали, он был в чувствах, ему капельницу поставили. Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо было, ноги у него […] одна нога шевелилась, а вторая — кости все переломанные. На протяжении всего этого времени он стонал. Больно, шок», — сообщила Мария Савельева РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что под Нижним Новгородом был подорван автомобиль, в котором находился писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Подозреваемый в теракте был задержан и дал признательные показания. Позже был задержан второй подозреваемый в организации покушения. Прилепину сделали операцию, в настоящее время его ввели в медикаментозную кому.

После подрыва машины и до приезда «скорой помощи» писатель Захар Прилепин был в сознании, но стонал от боли из-за переломов ног. Об этом рассказала жительница села Пионерского Нижегородской области, ставшая свидетелем покушения на Прилепина, Мария Савельева. «Когда его забирали, он был в чувствах, ему капельницу поставили. Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо было, ноги у него […] одна нога шевелилась, а вторая — кости все переломанные. На протяжении всего этого времени он стонал. Больно, шок», — сообщила Мария Савельева РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что под Нижним Новгородом был подорван автомобиль, в котором находился писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Подозреваемый в теракте был задержан и дал признательные показания. Позже был задержан второй подозреваемый в организации покушения. Прилепину сделали операцию, в настоящее время его ввели в медикаментозную кому.