Очевидица сообщила о первых минутах после взрыва машины Прилепина

После подрыва машины и до приезда «скорой помощи» писатель Захар Прилепин был в сознании, но стонал от боли из-за переломов ног. Об этом рассказала жительница села Пионерского Нижегородской области, ставшая свидетелем покушения на Прилепина, Мария Савельева.
«Когда его забирали, он был в чувствах, ему капельницу поставили. Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо было, ноги у него […] одна нога шевелилась, а вторая — кости все переломанные. На протяжении всего этого времени он стонал. Больно, шок», — сообщила Мария Савельева РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказало, что под Нижним Новгородом был подорван автомобиль, в котором находился писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Подозреваемый в теракте был задержан и дал признательные показания. Позже был задержан второй подозреваемый в организации покушения. Прилепину сделали операцию, в настоящее время его ввели в медикаментозную кому.
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