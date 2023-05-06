112: подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания

06 мая 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

По информации 112, мужчина был завербован украинскими спецслужбами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина подтвердил теорию силовиков о своей причастности. О признательных показаниях мужчины сообщает telegram-канал 112. «Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад. Он давал необходимую им информацию, а взамен получал деньги. Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг — ликвидация Захара Прилепина», — указывается в канале. По их же информации, мужчина несколько дней следил за писателем. Это позволило ему закопать противотанковую мину на пути Прилепина к дому. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль Захара Прилепина. Он является писателем и членом общественного совета при Министерстве обороны, а также долгое время работал в зоне СВО. В результате инцидента он остался жив и был доставлен в нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Позже был задержан причастный к взрыву машины. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина подтвердил теорию силовиков о своей причастности. О признательных показаниях мужчины сообщает telegram-канал 112. «Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад. Он давал необходимую им информацию, а взамен получал деньги. Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг — ликвидация Захара Прилепина», — указывается в канале. По их же информации, мужчина несколько дней следил за писателем. Это позволило ему закопать противотанковую мину на пути Прилепина к дому. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль Захара Прилепина. Он является писателем и членом общественного совета при Министерстве обороны, а также долгое время работал в зоне СВО. В результате инцидента он остался жив и был доставлен в нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Позже был задержан причастный к взрыву машины. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк.