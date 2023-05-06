112: подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания

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По информации 112, мужчина был завербован украинскими спецслужбами Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина подтвердил теорию силовиков о своей причастности. О признательных показаниях мужчины сообщает telegram-канал 112.

«Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад. Он давал необходимую им информацию, а взамен получал деньги. Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг — ликвидация Захара Прилепина», — указывается в канале.

По их же информации, мужчина несколько дней следил за писателем. Это позволило ему закопать противотанковую мину на пути Прилепина к дому.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль Захара Прилепина. Он является писателем и членом общественного совета при Министерстве обороны, а также долгое время работал в зоне СВО. В результате инцидента он остался жив и был доставлен в нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Позже был задержан причастный к взрыву машины. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

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Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина подтвердил теорию силовиков о своей причастности. О признательных показаниях мужчины сообщает telegram-канал 112. «Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад. Он давал необходимую им информацию, а взамен получал деньги. Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг — ликвидация Захара Прилепина», — указывается в канале. По их же информации, мужчина несколько дней следил за писателем. Это позволило ему закопать противотанковую мину на пути Прилепина к дому. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль Захара Прилепина. Он является писателем и членом общественного совета при Министерстве обороны, а также долгое время работал в зоне СВО. В результате инцидента он остался жив и был доставлен в нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Позже был задержан причастный к взрыву машины. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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