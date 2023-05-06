112: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина

С задержанным работают оперативники
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
Второй подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина задержан сотрудниками полиции. Его обнаружили при проверке лесополосы вблизи места преступления, сообщает telegram-канал «112».
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