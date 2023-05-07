У самолета «Уральских авиалиний» во время полета сломался бортовой компьютер

Самолет приземлился в Грозном
У самолета «Уральских авиалиний», который 7 мая выполнял рейс RА-73794 Москва-Грозный, во время полета отказал бортовой компьютер. Об этом сообщили в соцсетях
«У лайнера А-321 „Уральских авиалиний“ во время полета из Москвы в Грозный отказал бортовой компьютер. Компьютер удалось починить», — передает telegram-канал Aviaincodent.
Отмечается, что самолет сел в Грозном. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц. Лайнер летел из Бишкека в Москву.
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