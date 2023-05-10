Столтенберг заявил о планах НАТО открыть офис в Японии

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг рассчитывает открыть офис НАТО в Японии Фото:

В НАТО рассчитывают открыть офис альянса в Японии. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Планируем открыть офис Североатлантического альянса в Японии», — подчеркнул Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Ранее сообщалось о переговорах между альянсом и Японией об открытии офиса в Токио. Авторы китайского издания Global Times отмечают, что если офис альянса появится на территории Японии, это повредит не только самому Токио, но и всем ближайшим странам, сообщает MK.RU. Также в Китае отмечали, что общее стремление Североатлантического альянса к покорению Азии и востока приведет к нарушению мировой безопасности, передает телеканал 360.

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В НАТО рассчитывают открыть офис альянса в Японии. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Планируем открыть офис Североатлантического альянса в Японии», — подчеркнул Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. Ранее сообщалось о переговорах между альянсом и Японией об открытии офиса в Токио. Авторы китайского издания Global Times отмечают, что если офис альянса появится на территории Японии, это повредит не только самому Токио, но и всем ближайшим странам, сообщает MK.RU. Также в Китае отмечали, что общее стремление Североатлантического альянса к покорению Азии и востока приведет к нарушению мировой безопасности, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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