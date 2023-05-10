Столтенберг заявил о планах НАТО открыть офис в Японии

10 мая 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг рассчитывает открыть офис НАТО в Японии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В НАТО рассчитывают открыть офис альянса в Японии. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Планируем открыть офис Североатлантического альянса в Японии», — подчеркнул Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. Ранее сообщалось о переговорах между альянсом и Японией об открытии офиса в Токио. Авторы китайского издания Global Times отмечают, что если офис альянса появится на территории Японии, это повредит не только самому Токио, но и всем ближайшим странам, сообщает MK.RU. Также в Китае отмечали, что общее стремление Североатлантического альянса к покорению Азии и востока приведет к нарушению мировой безопасности, передает телеканал 360.

В НАТО рассчитывают открыть офис альянса в Японии. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Планируем открыть офис Североатлантического альянса в Японии», — подчеркнул Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. Ранее сообщалось о переговорах между альянсом и Японией об открытии офиса в Токио. Авторы китайского издания Global Times отмечают, что если офис альянса появится на территории Японии, это повредит не только самому Токио, но и всем ближайшим странам, сообщает MK.RU. Также в Китае отмечали, что общее стремление Североатлантического альянса к покорению Азии и востока приведет к нарушению мировой безопасности, передает телеканал 360.