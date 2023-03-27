Патрушев заявил о стремлении США создать азиатскую НАТО

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Николай Патрушев рассказал о намерении США создать «азиатский НАТО» Фото:

Соединенные Штаты реализуют военную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая приведет к созданию нового азиатского НАТО. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он считает, что новый альянс будет настроен агрессивно против России и Китая.

«Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать азиатское НАТО. Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения ныне независимых государств», — заявил Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он отметил, что Соединенные Штаты недовольны стабильностью в этом регионе.

О реализации такой стратегии говорит перевооружение австралийского флота, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи, а также возрождение духа японского милитаризма. Все это необходимо для установления доминирования США в этом регионе.

Создать новый международный союз против России и Китая предложили в Канаде. Альянс помимо самой Канады включал бы Японию, Южную Корею и США. Политолог Иван Мезюхо назвал эту инициативу провальной, передает телеканал 360.

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Соединенные Штаты реализуют военную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая приведет к созданию нового азиатского НАТО. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он считает, что новый альянс будет настроен агрессивно против России и Китая. «Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать азиатское НАТО. Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения ныне независимых государств», — заявил Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он отметил, что Соединенные Штаты недовольны стабильностью в этом регионе. О реализации такой стратегии говорит перевооружение австралийского флота, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи, а также возрождение духа японского милитаризма. Все это необходимо для установления доминирования США в этом регионе. Создать новый международный союз против России и Китая предложили в Канаде. Альянс помимо самой Канады включал бы Японию, Южную Корею и США. Политолог Иван Мезюхо назвал эту инициативу провальной, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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