Патрушев заявил о стремлении США создать азиатскую НАТО

27 марта 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев рассказал о намерении США создать «азиатский НАТО» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Соединенные Штаты реализуют военную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая приведет к созданию нового азиатского НАТО. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он считает, что новый альянс будет настроен агрессивно против России и Китая. «Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать азиатское НАТО. Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения ныне независимых государств», — заявил Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он отметил, что Соединенные Штаты недовольны стабильностью в этом регионе. О реализации такой стратегии говорит перевооружение австралийского флота, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи, а также возрождение духа японского милитаризма. Все это необходимо для установления доминирования США в этом регионе. Создать новый международный союз против России и Китая предложили в Канаде. Альянс помимо самой Канады включал бы Японию, Южную Корею и США. Политолог Иван Мезюхо назвал эту инициативу провальной, передает телеканал 360.

Соединенные Штаты реализуют военную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая приведет к созданию нового азиатского НАТО. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он считает, что новый альянс будет настроен агрессивно против России и Китая. «Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать азиатское НАТО. Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения ныне независимых государств», — заявил Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он отметил, что Соединенные Штаты недовольны стабильностью в этом регионе. О реализации такой стратегии говорит перевооружение австралийского флота, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи, а также возрождение духа японского милитаризма. Все это необходимо для установления доминирования США в этом регионе. Создать новый международный союз против России и Китая предложили в Канаде. Альянс помимо самой Канады включал бы Японию, Южную Корею и США. Политолог Иван Мезюхо назвал эту инициативу провальной, передает телеканал 360.