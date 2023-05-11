11 мая 2023

Пожары в Свердловской области помогает тушить армейская авиация. Видео

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Армия, разное, архив. Пермь, вертолет мчс, тушение лесных пожаров
Летчики ежедневно осуществляют до 30 сбросов воды на пожары Фото:
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Пожары в Свердловской области

Экипажи армейской авиации и противовоздушной обороны Центрального военного округа принимают участие в тушении лесных пожаров в Свердловской области. Вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами с первых дней задействованы в улучшении пожароопасной обстановки в регионе.

«За время работы военные летчики и авиационные техники предотвратили распространение более 20 очагов возгорания, общей площадью около 15 тысяч гектаров. Ежедневно экипажи проводят превентивный пролив основных направлений распространения лесных пожаров, осуществляя около 30 сбросов воды в сутки», — рассказали в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны РФ.

С помощью водосливного устройства ВСУ-5 емкостью 5 тонн заполнение из водоемов происходит за 10-17 секунд. Расходуется вода со скоростью 900 литров с секунду.

Ранее URA.RU сообщало об использовании в тушении пожаров в Свердловской области специальной авиатехники. Губернатор Евгений Куйвашев направил запрос о выделении дополнительного самолета для борьбы с природными пожарам в регионе.

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Экипажи армейской авиации и противовоздушной обороны Центрального военного округа принимают участие в тушении лесных пожаров в Свердловской области. Вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами с первых дней задействованы в улучшении пожароопасной обстановки в регионе. «За время работы военные летчики и авиационные техники предотвратили распространение более 20 очагов возгорания, общей площадью около 15 тысяч гектаров. Ежедневно экипажи проводят превентивный пролив основных направлений распространения лесных пожаров, осуществляя около 30 сбросов воды в сутки», — рассказали в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны РФ. С помощью водосливного устройства ВСУ-5 емкостью 5 тонн заполнение из водоемов происходит за 10-17 секунд. Расходуется вода со скоростью 900 литров с секунду. Ранее URA.RU сообщало об использовании в тушении пожаров в Свердловской области специальной авиатехники. Губернатор Евгений Куйвашев направил запрос о выделении дополнительного самолета для борьбы с природными пожарам в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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