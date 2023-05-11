11 мая 2023

Жителя Добрянки ждет суд за распространение порно с несовершеннолетними

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Мужчину будут судить за совершение преступлений Фото:

Жителя города Добрянка Пермского края будут судить за распространение порнографических материалов с несовершеннолетними. 38-летний мужчина обвиняется в совершении 11 преступлений, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«В 2021 и 2022 годах обвиняемый […], используя сеть Интернет, неоднократно распространял в социальной сети видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — сообщает пресс-служба управления. Мужчине предъявлены обвинения по статье 242.1 УК РФ (распространение в сети Интернет порнографических материалов с изображением лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Уголовное дело в отношении добрянца направлено суд для рассмотрения по существу. Ранее в совершении аналогичного преступления был обвинен житель Пермского района. 26-летний мужчина уже предстал перед судом.

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Жителя города Добрянка Пермского края будут судить за распространение порнографических материалов с несовершеннолетними. 38-летний мужчина обвиняется в совершении 11 преступлений, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В 2021 и 2022 годах обвиняемый […], используя сеть Интернет, неоднократно распространял в социальной сети видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — сообщает пресс-служба управления. Мужчине предъявлены обвинения по статье 242.1 УК РФ (распространение в сети Интернет порнографических материалов с изображением лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Уголовное дело в отношении добрянца направлено суд для рассмотрения по существу. Ранее в совершении аналогичного преступления был обвинен житель Пермского района. 26-летний мужчина уже предстал перед судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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