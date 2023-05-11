Жителя Добрянки ждет суд за распространение порно с несовершеннолетними

Жителя города Добрянка Пермского края будут судить за распространение порнографических материалов с несовершеннолетними. 38-летний мужчина обвиняется в совершении 11 преступлений, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«В 2021 и 2022 годах обвиняемый […], используя сеть Интернет, неоднократно распространял в социальной сети видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — сообщает пресс-служба управления. Мужчине предъявлены обвинения по статье 242.1 УК РФ (распространение в сети Интернет порнографических материалов с изображением лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).
Уголовное дело в отношении добрянца направлено суд для рассмотрения по существу. Ранее в совершении аналогичного преступления был обвинен житель Пермского района. 26-летний мужчина уже предстал перед судом.
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