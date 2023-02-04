В Перми мужчину осудят за порнографию с несовершеннолетними

05 февраля 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Мужчину осудят за интимную переписку с несовершеннолетними Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тверской области предстанет перед судом за интимную переписку с несовершеннолетними девочками из Добрянки. Его обвиняют в распространении порнографических материалов, сообщают в СУ СК России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что в январе 2022 года обвиняемый, используя социальную сеть, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте двух жительниц города Добрянка, вел с ними циничную переписку на сексуальные темы, склонял их к фотографированию себя в обнаженном виде и направлении ему фото, направлял девочкам свои фото в обнаженном виде», — рассказали в следственном комитете. В адрес 21-летнего мужчины выдвинуты обвинения по двум статьям: ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием сети Интернет). Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли доказательства, которые подтверждают его причастность к преступлениям, отметили в следкоме. Уголовное дело направлено в суд.

Житель Тверской области предстанет перед судом за интимную переписку с несовершеннолетними девочками из Добрянки. Его обвиняют в распространении порнографических материалов, сообщают в СУ СК России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что в январе 2022 года обвиняемый, используя социальную сеть, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте двух жительниц города Добрянка, вел с ними циничную переписку на сексуальные темы, склонял их к фотографированию себя в обнаженном виде и направлении ему фото, направлял девочкам свои фото в обнаженном виде», — рассказали в следственном комитете. В адрес 21-летнего мужчины выдвинуты обвинения по двум статьям: ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием сети Интернет). Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли доказательства, которые подтверждают его причастность к преступлениям, отметили в следкоме. Уголовное дело направлено в суд.