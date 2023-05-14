14 мая 2023

Екатеринбуржцам предлагают вложить миллион рублей в кальянную на Бали. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с владельцем ресторана Mio Максимом Кимом. Екатеринбург, mio ресторан
На деньги, которые предоставят инвесторы, откроют новые точки заведения Фото:

В Екатеринбурге ищут инвесторов, которые готовы отдать миллион рублей ради того, чтобы проспонсировать кальянную Eden Hookah Club. Заведение находится на острове Бали и имеет высокие оценки у посетителей.

«Eden представляет собой сеть кальянных-ресторанов в Индонезии, концепция которых заключается в роскошном ассортименте кальянов и табака премиум-класса. Деньги собираются на открытие новых локаций», — говорится в объявлении на площадке «Авито Недвижимость».

Инвесторам предлагают два варианта вложения денег. Первый: ставка 20% годовых и сроком на четыре с половиной года, первые выплаты обещают уже с августа 2023 года. Во втором случае годовая ставка составит 15% сроком на четыре года, деньги поступят этой весной. «Выплаты ежемесячные, фиксированные по графику. При завершении договора — возвращаем сумму инвестиций», — указывает продавец. В обоих случаях предлагают вложить 1 100 000 рублей.

Ранее екатеринбуржцам продавали двухэтажный банкетный зал «Эрмитаж» с видом на Никольское кладбище. За здание с позолотой и лепниной просят 86 млн рублей. Рядом также сдают в аренду ресторан с аналогичным панорамным видом.

Будущим инвесторам предлагают вложиться в это заведение
Будущим инвесторам предлагают вложиться в это заведение
Фото:

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В Екатеринбурге ищут инвесторов, которые готовы отдать миллион рублей ради того, чтобы проспонсировать кальянную Eden Hookah Club. Заведение находится на острове Бали и имеет высокие оценки у посетителей. «Eden представляет собой сеть кальянных-ресторанов в Индонезии, концепция которых заключается в роскошном ассортименте кальянов и табака премиум-класса. Деньги собираются на открытие новых локаций», — говорится в объявлении на площадке «Авито Недвижимость». Инвесторам предлагают два варианта вложения денег. Первый: ставка 20% годовых и сроком на четыре с половиной года, первые выплаты обещают уже с августа 2023 года. Во втором случае годовая ставка составит 15% сроком на четыре года, деньги поступят этой весной. «Выплаты ежемесячные, фиксированные по графику. При завершении договора — возвращаем сумму инвестиций», — указывает продавец. В обоих случаях предлагают вложить 1 100 000 рублей. Ранее екатеринбуржцам продавали двухэтажный банкетный зал «Эрмитаж» с видом на Никольское кладбище. За здание с позолотой и лепниной просят 86 млн рублей. Рядом также сдают в аренду ресторан с аналогичным панорамным видом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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