С челябинским депутатом Госдумы судятся из-за крупной стройки в городском бору

Компания ООО «Техсервис» аффилированна с бизнесом Олега Колесникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Уральский центр патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа» обратился в суд, чтобы запретить компании ООО «Техсервис», аффилированной с бизнесом депутата Госдумы Олега Колесникова, строить в сосновом бору Челябинска гостиницу, спорткомплекс и подземную парковку. Об этом говорится в материалах арбитражного суда области.

«АНО „Альфа“ обратилось в арбитражный суд области с заявлением к администрации Челябинска, в котором просит признать незаконными разрешения на строительство выданные ООО „Техсервис“. Одновременно АНО „Альфа“ представлено заявление о принятии обеспечительных мер. Адрес объектов: ул. Лесопарковая, 6А», — говорится на сайте арбитражного суда.

Из заявления «АНО «Альфа» следует, что автономная некоммерческая организация пытается запретить ООО «Техсервис» строительство ряда объектов. Речь идет о строительстве многофункционального комплекса с помещениями спортивного назначения, объектов общепита, гостиничных апартаментов и подземных автопарковок.

Рассмотрев дело, суд принял решение отказать АНО «Альфа» в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде запрета администрации Челябинска выдавать разрешения на строительные действия ООО «Техсервис». Суд посчитал, что заявителем не доказана необходимость принятия испрашиваемых обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Известно, что АНО «Альфа» занимается волонтерской деятельностью, помогает ветеранам и боевому братству Донбасса. В марте 2023 года руководитель АНО Елена Беспалова получила высшую общественную награду Челябинска «Признание» в номинации «За лучший социально значимый проект».

URA.RU сделало запрос в пресс-службу депутата Госдумы Колесникова, который сейчас находится добровольцем в зоне СВО, по поводу застройки территории Лесопарковая 6А. В пресс-службе на момент публикации комментарий не предоставили.

Мэрия Челябинска ранее отказала фирме ООО «Техсервис» продлить срок действия разрешения на строительство первого этапа по адресу улица Лесопарковая, 6А. Поводом для этого стало бездействие компании. С 2017 года компания фактически не начинала какие-либо работы по реализации строительства.