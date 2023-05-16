Reuters: Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС

Венгрия выступила против выделения транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF). Об этом заявили в пресс-службе правительства страны.
«Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз наряду с другими существующими возможностями использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины», — передает информацию пресс-службы Reuters. Собеседник агентства отметил, что предлагаемый способ помощи Украины затрудняет финансирование и продвижение интересов ЕС в других областях.
Западные страны поставляют вооружение Украине с начала спецоперации. При этом замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте СВО.
Венгрия выступила против выделения транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF). Об этом заявили в пресс-службе правительства страны. «Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз наряду с другими существующими возможностями использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины», — передает информацию пресс-службы Reuters. Собеседник агентства отметил, что предлагаемый способ помощи Украины затрудняет финансирование и продвижение интересов ЕС в других областях. Западные страны поставляют вооружение Украине с начала спецоперации. При этом замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте СВО.