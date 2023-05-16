Reuters: Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС

17 мая 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Помощь Украине из Европейского фонда мира ЕС мешает продвигать интерес ЕС, считают в Венгрии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия выступила против выделения транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF). Об этом заявили в пресс-службе правительства страны. «Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз наряду с другими существующими возможностями использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины», — передает информацию пресс-службы Reuters. Собеседник агентства отметил, что предлагаемый способ помощи Украины затрудняет финансирование и продвижение интересов ЕС в других областях. Западные страны поставляют вооружение Украине с начала спецоперации. При этом замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте СВО.

Венгрия выступила против выделения транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF). Об этом заявили в пресс-службе правительства страны. «Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз наряду с другими существующими возможностями использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины», — передает информацию пресс-службы Reuters. Собеседник агентства отметил, что предлагаемый способ помощи Украины затрудняет финансирование и продвижение интересов ЕС в других областях. Западные страны поставляют вооружение Украине с начала спецоперации. При этом замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте СВО.