16 мая 2023

Reuters: Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС

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Помощь Украине из Европейского фонда мира ЕС мешает продвигать интерес ЕС, считают в Венгрии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Венгрия выступила против выделения транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF). Об этом заявили в пресс-службе правительства страны.

«Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз наряду с другими существующими возможностями использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины», — передает информацию пресс-службы Reuters. Собеседник агентства отметил, что предлагаемый способ помощи Украины затрудняет финансирование и продвижение интересов ЕС в других областях.

Западные страны поставляют вооружение Украине с начала спецоперации. При этом замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте СВО.

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Венгрия выступила против выделения транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF). Об этом заявили в пресс-службе правительства страны. «Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз наряду с другими существующими возможностями использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины», — передает информацию пресс-службы Reuters. Собеседник агентства отметил, что предлагаемый способ помощи Украины затрудняет финансирование и продвижение интересов ЕС в других областях. Западные страны поставляют вооружение Украине с начала спецоперации. При этом замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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