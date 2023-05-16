В России предложили повысить штрафы за переработки на опасных производствах вдвое

17 мая 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Инициативу Минтруда поддержали в кабмине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минтруд РФ предложил увеличить штрафы за переработки на опасных производствах с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Об этом заявили в кабмине. «Штрафы за невыполнение обязательств по коллективным договорам должны быть повышены вдвое — с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Соответствующую инициативу Минтруда 15 мая поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — передают информацию кабмина «Известия». По мнению члена правкомиссии Владимира Груздева, эти изменения помогут усилить защиту трудовых прав людей, работающих на вредном производстве. Ранее вопрос безопасности на производстве остро встал после пожара на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Тогда погиб 51 человек, еще 106 человек пострадали. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть нововведения, которые будут предусматривать административную ответственность при авариях на производствах.

Минтруд РФ предложил увеличить штрафы за переработки на опасных производствах с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Об этом заявили в кабмине. «Штрафы за невыполнение обязательств по коллективным договорам должны быть повышены вдвое — с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Соответствующую инициативу Минтруда 15 мая поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — передают информацию кабмина «Известия». По мнению члена правкомиссии Владимира Груздева, эти изменения помогут усилить защиту трудовых прав людей, работающих на вредном производстве. Ранее вопрос безопасности на производстве остро встал после пожара на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Тогда погиб 51 человек, еще 106 человек пострадали. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть нововведения, которые будут предусматривать административную ответственность при авариях на производствах.