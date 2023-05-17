17 мая 2023

Более 70% свердловчан недовольны своей зарплатой. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Порядка 73% жителей Свердловской области жалуются на свою зарплату Фото:

За год количество свердловчан, недовольных своим заработком увеличилось до 73%. В 2022 году этот показатель равнялся 65%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

«Порядка 73% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (с 2022 года доля таких ответов выросла на 8%). Еще 25% свердловчан сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы (доля таких ответов упала на 6%). Оставшиеся 2% затруднились ответить», — сказано в сообщении.

Большинство свердловчан, кого не устраивает уровень заработной платы работают в сферах: «медицина, фармацевтика» (84%), «туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «юристы» (76%). Доля тех, кто доволен своей зарплатой, являются представители сфер: «безопасность» (35%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» и «информационные технологии» (по 30%).

Ранее URA.RU писало, что в список самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге попали прораб и менеджер. Таким специалистам работодатели предлагают от 70 тысяч до 90 тысяч рублей ежемесячно.

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За год количество свердловчан, недовольных своим заработком увеличилось до 73%. В 2022 году этот показатель равнялся 65%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Порядка 73% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (с 2022 года доля таких ответов выросла на 8%). Еще 25% свердловчан сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы (доля таких ответов упала на 6%). Оставшиеся 2% затруднились ответить», — сказано в сообщении. Большинство свердловчан, кого не устраивает уровень заработной платы работают в сферах: «медицина, фармацевтика» (84%), «туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «юристы» (76%). Доля тех, кто доволен своей зарплатой, являются представители сфер: «безопасность» (35%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» и «информационные технологии» (по 30%). Ранее URA.RU писало, что в список самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге попали прораб и менеджер. Таким специалистам работодатели предлагают от 70 тысяч до 90 тысяч рублей ежемесячно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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