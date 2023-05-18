Похищенного сына основателя «Гемотеста» нашли спустя неделю

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
Следователи нашли Акима Газиева спустя неделю после предполагаемого похищения Фото:

Сына основателя «Гемотеста» Акима Газиева нашли спустя неделю после пропажи. Он заявил, что его никто не похищал. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«[Аким Газиев] рассказал оперативникам, что у него начались каникулы и он захотел уехать „куда глаза глядят“. О похищении и требовании выкупа Аким не знал», — сообщают авторы канала. Отмечается, что Газиев снимал квартиру в городе Гороховец (Владимирская область). Следователи предполагают, что его злоумышленники могли запугать по телефону.

Неизвестные 11 мая сообщили владельцу сети клиник «Гемотест» Рудему Газиеву о похищении его сына. За его возвращение они потребовали выкуп в один миллион долларов и дали сутки на поиск денег.

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Сына основателя «Гемотеста» Акима Газиева нашли спустя неделю после пропажи. Он заявил, что его никто не похищал. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «[Аким Газиев] рассказал оперативникам, что у него начались каникулы и он захотел уехать „куда глаза глядят“. О похищении и требовании выкупа Аким не знал», — сообщают авторы канала. Отмечается, что Газиев снимал квартиру в городе Гороховец (Владимирская область). Следователи предполагают, что его злоумышленники могли запугать по телефону. Неизвестные 11 мая сообщили владельцу сети клиник «Гемотест» Рудему Газиеву о похищении его сына. За его возвращение они потребовали выкуп в один миллион долларов и дали сутки на поиск денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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