Похищенного сына основателя «Гемотеста» нашли спустя неделю

Сына основателя «Гемотеста» Акима Газиева нашли спустя неделю после пропажи. Он заявил, что его никто не похищал. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«[Аким Газиев] рассказал оперативникам, что у него начались каникулы и он захотел уехать „куда глаза глядят“. О похищении и требовании выкупа Аким не знал», — сообщают авторы канала. Отмечается, что Газиев снимал квартиру в городе Гороховец (Владимирская область). Следователи предполагают, что его злоумышленники могли запугать по телефону.
Неизвестные 11 мая сообщили владельцу сети клиник «Гемотест» Рудему Газиеву о похищении его сына. За его возвращение они потребовали выкуп в один миллион долларов и дали сутки на поиск денег.
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