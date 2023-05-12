Shot: в Москве похитили сына владельца клиник «Гемотест»

Неизвестные 11 мая сообщили владельцу сети клиник «Гемотест» Рудему Газиеву о том, что они похитили его сына Акима Газиева и потребовали один миллион долларов за его возвращение. Предпринимателю предоставили 24 часа на поиск необходимой суммы.
«Сына владельца сети клиник „Гемотест“ Рудема Газиева похитили», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что злоумышленники после похищения Акима оповестили об этом предпринимателя через телефонный звонок. Требование неизвестных заключаются в предоставлении одного миллиона долларов в течение 24 часов, выполнение которого гарантирует освобождение сына владельца. Правоохранительные органы запустили поисковые мероприятия.
URA.RU направило запрос в адрес Cледственного комитета России и ГУ МВД по г. Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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