Shot: в Москве похитили сына владельца клиник «Гемотест»

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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
Сын владельца сети клиник «Гемотест» похищен в Москве, пишет SHOT Фото:

Неизвестные 11 мая сообщили владельцу сети клиник «Гемотест» Рудему Газиеву о том, что они похитили его сына Акима Газиева и потребовали один миллион долларов за его возвращение. Предпринимателю предоставили 24 часа на поиск необходимой суммы.

«Сына владельца сети клиник „Гемотест“ Рудема Газиева похитили», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что злоумышленники после похищения Акима оповестили об этом предпринимателя через телефонный звонок. Требование неизвестных заключаются в предоставлении одного миллиона долларов в течение 24 часов, выполнение которого гарантирует освобождение сына владельца. Правоохранительные органы запустили поисковые мероприятия.

URA.RU направило запрос в адрес Cледственного комитета России и ГУ МВД по г. Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Неизвестные 11 мая сообщили владельцу сети клиник «Гемотест» Рудему Газиеву о том, что они похитили его сына Акима Газиева и потребовали один миллион долларов за его возвращение. Предпринимателю предоставили 24 часа на поиск необходимой суммы. «Сына владельца сети клиник „Гемотест“ Рудема Газиева похитили», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что злоумышленники после похищения Акима оповестили об этом предпринимателя через телефонный звонок. Требование неизвестных заключаются в предоставлении одного миллиона долларов в течение 24 часов, выполнение которого гарантирует освобождение сына владельца. Правоохранительные органы запустили поисковые мероприятия. URA.RU направило запрос в адрес Cледственного комитета России и ГУ МВД по г. Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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