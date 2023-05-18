18 мая 2023

В Екатеринбурге открылся Клуб женского предпринимательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Союз женщин России. Екатеринбург, чемезов олег, союз женщин россии, свердловское отделение сжр
Свердловский СЖР представил Клуб женского предпринимательства Фото:

Свердловское региональное отделение Союза женщин России представило в Екатеринбурге Клуб женского предпринимательства. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

«Свердловское региональное отделение СЖР сегодня презентовало Клуб женского предпринимательства. Очень полезно и душевно пообщались. Была рада приглашению рассказать о правозащитной работе на благо добросовестного свердловского предпринимательства и ответить на вопросы», — сообщила Артюх на своей странице «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало об участии свердловского отделения Союза женщин России в сборе груза в зону специальной военной операции. Участникам спецоперации были отправлены техника и специальные технические средства, необходимы в зоне СВО.

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Свердловское региональное отделение Союза женщин России представило в Екатеринбурге Клуб женского предпринимательства. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. «Свердловское региональное отделение СЖР сегодня презентовало Клуб женского предпринимательства. Очень полезно и душевно пообщались. Была рада приглашению рассказать о правозащитной работе на благо добросовестного свердловского предпринимательства и ответить на вопросы», — сообщила Артюх на своей странице «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об участии свердловского отделения Союза женщин России в сборе груза в зону специальной военной операции. Участникам спецоперации были отправлены техника и специальные технические средства, необходимы в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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