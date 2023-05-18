В Екатеринбурге открылся Клуб женского предпринимательства

19 мая 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Свердловский СЖР представил Клуб женского предпринимательства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловское региональное отделение Союза женщин России представило в Екатеринбурге Клуб женского предпринимательства. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. «Свердловское региональное отделение СЖР сегодня презентовало Клуб женского предпринимательства. Очень полезно и душевно пообщались. Была рада приглашению рассказать о правозащитной работе на благо добросовестного свердловского предпринимательства и ответить на вопросы», — сообщила Артюх на своей странице «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об участии свердловского отделения Союза женщин России в сборе груза в зону специальной военной операции. Участникам спецоперации были отправлены техника и специальные технические средства, необходимы в зоне СВО.

Свердловское региональное отделение Союза женщин России представило в Екатеринбурге Клуб женского предпринимательства. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. «Свердловское региональное отделение СЖР сегодня презентовало Клуб женского предпринимательства. Очень полезно и душевно пообщались. Была рада приглашению рассказать о правозащитной работе на благо добросовестного свердловского предпринимательства и ответить на вопросы», — сообщила Артюх на своей странице «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об участии свердловского отделения Союза женщин России в сборе груза в зону специальной военной операции. Участникам спецоперации были отправлены техника и специальные технические средства, необходимы в зоне СВО.