В Екатеринбурге открылся Клуб женского предпринимательства

Свердловское региональное отделение Союза женщин России представило в Екатеринбурге Клуб женского предпринимательства. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
«Свердловское региональное отделение СЖР сегодня презентовало Клуб женского предпринимательства. Очень полезно и душевно пообщались. Была рада приглашению рассказать о правозащитной работе на благо добросовестного свердловского предпринимательства и ответить на вопросы», — сообщила Артюх на своей странице «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало об участии свердловского отделения Союза женщин России в сборе груза в зону специальной военной операции. Участникам спецоперации были отправлены техника и специальные технические средства, необходимы в зоне СВО.
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