18 мая 2023

В Челябинске вырос спрос на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Челябинск, недвижимость, жилье, водоем, ипотека, академ риверсайд, отражение в воде, стройка, пруд коммунар, новый микрорайон, новостройка, северозапад, калининский район
С мая января по май 2023 спрос на новое жилье вырос более чем на 15% Фото:

В Челябинске с января по май 2023 спрос на новостройки вырос на 15%. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «Дан-надвижимость» Алексей Найденов.

«Сейчас, безусловно, хороший период по продаже нового жилья. В Челябинске с начала года по настоящий момент спрос на новостройки увеличился на 15%. В основном берут квартиры евростандарта — студии с двумя спальнями в новых ЖК», — сообщил Найденов.

По словам руководителя департамента нового жилья АН «Дан-надвижимость», квартиры студии с тремя или двумя спальнями в новых жилых комплексах челябинцы покупают лучше стандартных двухкомнатных квартир. Площадь подобного жилья составляет 52-56 квадратных метров.

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В Челябинске с января по май 2023 спрос на новостройки вырос на 15%. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «Дан-надвижимость» Алексей Найденов. «Сейчас, безусловно, хороший период по продаже нового жилья. В Челябинске с начала года по настоящий момент спрос на новостройки увеличился на 15%. В основном берут квартиры евростандарта — студии с двумя спальнями в новых ЖК», — сообщил Найденов. По словам руководителя департамента нового жилья АН «Дан-надвижимость», квартиры студии с тремя или двумя спальнями в новых жилых комплексах челябинцы покупают лучше стандартных двухкомнатных квартир. Площадь подобного жилья составляет 52-56 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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