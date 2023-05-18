В Челябинске вырос спрос на новостройки

С мая января по май 2023 спрос на новое жилье вырос более чем на 15% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с января по май 2023 спрос на новостройки вырос на 15%. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «Дан-надвижимость» Алексей Найденов.

«Сейчас, безусловно, хороший период по продаже нового жилья. В Челябинске с начала года по настоящий момент спрос на новостройки увеличился на 15%. В основном берут квартиры евростандарта — студии с двумя спальнями в новых ЖК», — сообщил Найденов.

По словам руководителя департамента нового жилья АН «Дан-надвижимость», квартиры студии с тремя или двумя спальнями в новых жилых комплексах челябинцы покупают лучше стандартных двухкомнатных квартир. Площадь подобного жилья составляет 52-56 квадратных метров.