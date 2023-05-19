Пермячка за деньги помогала нелегальным мигрантам встать на учет

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Пермячка получила от мигрантов 267 тысяч рублей Фото:

Жительница Перми в течение почти двух лет помогала нелегальным мигрантам с постановкой на учет за деньги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Из уголовного дела следует, что женщина в период с 13.01.2021 г. по 17.11.2022 г. систематически осуществляла фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации в принадлежащем ей жилом помещении», — говорится на сайте. За все время женщина получила 267 тысяч рублей с иностранцев.

Судом женщина была освобождена от уголовной ответственности, так как активно содействовала следствию. Также суд удовлетворил иск прокурора, по которому пермячка должна выплатить полученный доход в казну государства.

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Жительница Перми в течение почти двух лет помогала нелегальным мигрантам с постановкой на учет за деньги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Из уголовного дела следует, что женщина в период с 13.01.2021 г. по 17.11.2022 г. систематически осуществляла фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации в принадлежащем ей жилом помещении», — говорится на сайте. За все время женщина получила 267 тысяч рублей с иностранцев. Судом женщина была освобождена от уголовной ответственности, так как активно содействовала следствию. Также суд удовлетворил иск прокурора, по которому пермячка должна выплатить полученный доход в казну государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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