Переводчик Винокуров назвал самый востребованный для военных иностранный язык Переводчик Винокуров: востребованным языком для военных переводчиков является украинский 21 мая 2023 в 04:06 Размер текста - 17 + По словам военного переводчика Владимира Винокурова, в дальнейшем спрос на украинский язык будет только расти Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящее время есть спрос на военных переводчиков со знанием украинского языка из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-президент Лиги военных дипломатов, бывший военный переводчик Владимир Винокуров. «Определенно, военные переводчики нужны прежде всего в горячих точках. На данный момент самой горячей точкой для России считается Украина, поэтому, конечно, сейчас есть спрос на сертифицированных специалистов с украинским языком, и он будет дальше расти», — передают слова Винокурова журналисты РИА Новости. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, демилитаризация и денацификация Украины. В настоящее время есть спрос на военных переводчиков со знанием украинского языка из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-президент Лиги военных дипломатов, бывший военный переводчик Владимир Винокуров. «Определенно, военные переводчики нужны прежде всего в горячих точках. На данный момент самой горячей точкой для России считается Украина, поэтому, конечно, сейчас есть спрос на сертифицированных специалистов с украинским языком, и он будет дальше расти», — передают слова Винокурова журналисты РИА Новости. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям