Переводчик Винокуров назвал самый востребованный для военных иностранный язык

В настоящее время есть спрос на военных переводчиков со знанием украинского языка из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-президент Лиги военных дипломатов, бывший военный переводчик Владимир Винокуров.
«Определенно, военные переводчики нужны прежде всего в горячих точках. На данный момент самой горячей точкой для России считается Украина, поэтому, конечно, сейчас есть спрос на сертифицированных специалистов с украинским языком, и он будет дальше расти», — передают слова Винокурова журналисты РИА Новости.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, демилитаризация и денацификация Украины.
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