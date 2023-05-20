20 мая 2023

Переводчик Винокуров назвал самый востребованный для военных иностранный язык

Переводчик Винокуров: востребованным языком для военных переводчиков является украинский
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По словам военного переводчика Владимира Винокурова, в дальнейшем спрос на украинский язык будет только расти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В настоящее время есть спрос на военных переводчиков со знанием украинского языка из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-президент Лиги военных дипломатов, бывший военный переводчик Владимир Винокуров.

«Определенно, военные переводчики нужны прежде всего в горячих точках. На данный момент самой горячей точкой для России считается Украина, поэтому, конечно, сейчас есть спрос на сертифицированных специалистов с украинским языком, и он будет дальше расти», — передают слова Винокурова журналисты РИА Новости.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, демилитаризация и денацификация Украины.

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В настоящее время есть спрос на военных переводчиков со знанием украинского языка из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-президент Лиги военных дипломатов, бывший военный переводчик Владимир Винокуров. «Определенно, военные переводчики нужны прежде всего в горячих точках. На данный момент самой горячей точкой для России считается Украина, поэтому, конечно, сейчас есть спрос на сертифицированных специалистов с украинским языком, и он будет дальше расти», — передают слова Винокурова журналисты РИА Новости. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, демилитаризация и денацификация Украины.
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