24 мая 2023

За пермскими выпускниками на ЕГЭ будут следить новые камеры и онлайн-наблюдатели

© Служба новостей «URA.RU»
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2 246 камер по всему Пермском краю будут следить за сдающими ЕГЭ Фото:

В Пермском крае все аудитории, где будут проходить единые госэкзамены, оснастили новыми IP-камерами. Они передадут картинку и звук в ситуационный центр, в котором за процессом ЕГЭ будут следить наблюдатели. Новые камеры смогут хранить запись на собственной карте, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком».

«Старые камеры были подключены через ноутбук к сети интернет, хранение видео также было на ноутбуке. Ноутбук был дополнительным узлом связи, который мог выходить из строя. Теперь же камера сама ведет трансляцию и делает резервное копирование на собственную флэшку. Ноутбуков нет, а это значит, что в разы повышена отказоустойчивость видеосигнала на экзамене», — сообщили специалисты «Ростелекома».

По данным министерства образования и науки Пермского края в этом году ЕГЭ будут сдавать более 11 тысяч человек. Следить за ними будут 2 246 камер и 50 онлайн-наблюдателей.

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В Пермском крае все аудитории, где будут проходить единые госэкзамены, оснастили новыми IP-камерами. Они передадут картинку и звук в ситуационный центр, в котором за процессом ЕГЭ будут следить наблюдатели. Новые камеры смогут хранить запись на собственной карте, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком». «Старые камеры были подключены через ноутбук к сети интернет, хранение видео также было на ноутбуке. Ноутбук был дополнительным узлом связи, который мог выходить из строя. Теперь же камера сама ведет трансляцию и делает резервное копирование на собственную флэшку. Ноутбуков нет, а это значит, что в разы повышена отказоустойчивость видеосигнала на экзамене», — сообщили специалисты «Ростелекома». По данным министерства образования и науки Пермского края в этом году ЕГЭ будут сдавать более 11 тысяч человек. Следить за ними будут 2 246 камер и 50 онлайн-наблюдателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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