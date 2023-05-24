За пермскими выпускниками на ЕГЭ будут следить новые камеры и онлайн-наблюдатели

25 мая 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

2 246 камер по всему Пермском краю будут следить за сдающими ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае все аудитории, где будут проходить единые госэкзамены, оснастили новыми IP-камерами. Они передадут картинку и звук в ситуационный центр, в котором за процессом ЕГЭ будут следить наблюдатели. Новые камеры смогут хранить запись на собственной карте, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком». «Старые камеры были подключены через ноутбук к сети интернет, хранение видео также было на ноутбуке. Ноутбук был дополнительным узлом связи, который мог выходить из строя. Теперь же камера сама ведет трансляцию и делает резервное копирование на собственную флэшку. Ноутбуков нет, а это значит, что в разы повышена отказоустойчивость видеосигнала на экзамене», — сообщили специалисты «Ростелекома». По данным министерства образования и науки Пермского края в этом году ЕГЭ будут сдавать более 11 тысяч человек. Следить за ними будут 2 246 камер и 50 онлайн-наблюдателей.

В Пермском крае все аудитории, где будут проходить единые госэкзамены, оснастили новыми IP-камерами. Они передадут картинку и звук в ситуационный центр, в котором за процессом ЕГЭ будут следить наблюдатели. Новые камеры смогут хранить запись на собственной карте, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком». «Старые камеры были подключены через ноутбук к сети интернет, хранение видео также было на ноутбуке. Ноутбук был дополнительным узлом связи, который мог выходить из строя. Теперь же камера сама ведет трансляцию и делает резервное копирование на собственную флэшку. Ноутбуков нет, а это значит, что в разы повышена отказоустойчивость видеосигнала на экзамене», — сообщили специалисты «Ростелекома». По данным министерства образования и науки Пермского края в этом году ЕГЭ будут сдавать более 11 тысяч человек. Следить за ними будут 2 246 камер и 50 онлайн-наблюдателей.