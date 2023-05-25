Власти Челябинска выставили на аукцион недостроенный отель. Скрин

26 мая 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Торги по продаже недостроенного отеля пройдут 11 июля 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска выставили на аукцион недостроенный гостиничный комплекс со степенью готовности 15% по проспекту Победы, расположенный напротив ТРК «Фокус». Заявки принимаются с 1 июня по 6 июля 2023 года, аукцион по продаже объекта состоится 11 июля, сообщается на сайте мэрии. «Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Росстрой“ объект незавершенного строительства площадью 17 тысяч 513 квадратных метров со степенью готовности 15%. Недостроенный гостиничный комплекс, расположенный в Челябинске по проспекту Победы, будет реализован путем продажи с публичных торгов», — сообщается на сайте мэрии. Недострой выставляли на аукцион уже несколько раз. На предыдущих торгах на участие в аукционе заявлялись две кампании ООО «Стройдом» и ООО СЗ «Каскад», но продажа объекта так и не состоялась. Согласно документации, стартовая цена лота на этом аукционе также составит 40 млн 516 тысяч рублей. В середине 2000-х годов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской фирма «Росстрой» собиралась возвести отель на 275 мест к саммитам ШОС и БРИКС. В здании должно было быть два корпуса высотой 24 и 17 этажей. Объект так и не был достроен, стройку заморозили. Недостроенный отель находится на северо-западе — напротив ТРК «Фокус» Скрин: публичная карта г. Челябинск

Власти Челябинска выставили на аукцион недостроенный гостиничный комплекс со степенью готовности 15% по проспекту Победы, расположенный напротив ТРК «Фокус». Заявки принимаются с 1 июня по 6 июля 2023 года, аукцион по продаже объекта состоится 11 июля, сообщается на сайте мэрии. «Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Росстрой“ объект незавершенного строительства площадью 17 тысяч 513 квадратных метров со степенью готовности 15%. Недостроенный гостиничный комплекс, расположенный в Челябинске по проспекту Победы, будет реализован путем продажи с публичных торгов», — сообщается на сайте мэрии. Недострой выставляли на аукцион уже несколько раз. На предыдущих торгах на участие в аукционе заявлялись две кампании ООО «Стройдом» и ООО СЗ «Каскад», но продажа объекта так и не состоялась. Согласно документации, стартовая цена лота на этом аукционе также составит 40 млн 516 тысяч рублей. В середине 2000-х годов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской фирма «Росстрой» собиралась возвести отель на 275 мест к саммитам ШОС и БРИКС. В здании должно было быть два корпуса высотой 24 и 17 этажей. Объект так и не был достроен, стройку заморозили.