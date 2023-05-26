Мэрия Перми через суд забрала в собственность десятки городских объектов

Администрация Перми через суд получила право собственности на несколько десятков объектов бесхозной недвижимости в городе. Об этом сообщается в решении Свердловского городского суда.
Суд признал право собственности за муниципалитетом более, чем 30 объектов недвижимости. Данные о них в деле скрыты. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде через месяц после его изготовления в окончательной форме.
Бесхозная недвижимость была поставлена на учет Росреестром более трех месяцев назад. По истечении данного срока у мэрии появилась возможность потребовать признать право собственности на имущество, чем чиновники и воспользовались.
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