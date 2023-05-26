В Пермском крае верующие решили через суд заполучить мечеть

Мусульманская религиозная организация претендует на одноэтажное здание мечети в селе Танып Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае мусульманская религиозная организация намерена заполучить в собственность здание мечети. Учреждение культа расположено в селе Танып Бардымского округа. Представители религиозной организации обратились в суд с требование признать за ней право собственности на объект. Ответчиком по делу значится управление по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского округа, указано в картотеке Арбитражного суда Прикамья.

«Исковое заявление местной мусульманской религиозной организации „Махалля № 1699“ с. Танып Бардымского мухтасибата принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в определении суда. Уточняется, что одноэтажное кирпичное здание мечети, общей площадью 145,5 кв метров, находится на улице Ленина, д. 28Б. Рассмотрение указанного искового заявления назначено 27 июня.

URA.RU также рассказывало, что управление Минюста РФ в Прикамье решило ликвидировать религиозную организацию «Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства — Церковь объединения Перми». Она была зарегистрирован в Перми в 2002 году. Руководителем организации значился Игорь Кузьминых.