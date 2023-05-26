Число заразившихся кишечной инфекцией в свердловском ресторане увеличилось

В Тавде увеличилось число заразившихся сальмонеллезом в ресторане «Хотей»
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Количество заразившихся сальмонеллой возросло до 24 человек Фото:

Количество заразившихся острой кишечной инфекцией в тавдинском ресторане японской кухни «Хотей» увеличилось до 24 человек. Возбудителем инфекции стала сальмонелла, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Число заразившихся кишечной инфекцией в ресторане „Хотей“ увеличилось до 24 человек. Лабораторно установлен возбудитель инфекции — сальмонелла (выделена у семи человек, остальные пробы в работе)», — пишет ведомство в telegram-канале.

По данным Роспотребнадзора, среди пострадавших — 23 клиента и один сотрудник «Хотея». Сотрудники ведомства продолжают обрабатывать пробы пищи, сырья и воды, взятые в заведении.

В ресторане были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: неудовлетворительное санитарное состояние холодильников, нарушение поточности (разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции там хранится совместно), неудовлетворительное санитарное состояние разделочного инвентаря для приготовления блюд. Также в заведении работают сотрудники, которые не проходили медицинский осмотр.

Роспотребнадзор приостановил работу ресторана. «Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование сотрудников ресторана и проведение заключительной дезинфекции», — резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тавде посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Тогда сообщалось о восьми пострадавших. Роспотребнадзор проводит тщательную проверку заведения.

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Количество заразившихся острой кишечной инфекцией в тавдинском ресторане японской кухни «Хотей» увеличилось до 24 человек. Возбудителем инфекции стала сальмонелла, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Число заразившихся кишечной инфекцией в ресторане „Хотей“ увеличилось до 24 человек. Лабораторно установлен возбудитель инфекции — сальмонелла (выделена у семи человек, остальные пробы в работе)», — пишет ведомство в telegram-канале. По данным Роспотребнадзора, среди пострадавших — 23 клиента и один сотрудник «Хотея». Сотрудники ведомства продолжают обрабатывать пробы пищи, сырья и воды, взятые в заведении. В ресторане были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: неудовлетворительное санитарное состояние холодильников, нарушение поточности (разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции там хранится совместно), неудовлетворительное санитарное состояние разделочного инвентаря для приготовления блюд. Также в заведении работают сотрудники, которые не проходили медицинский осмотр. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана. «Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование сотрудников ресторана и проведение заключительной дезинфекции», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тавде посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Тогда сообщалось о восьми пострадавших. Роспотребнадзор проводит тщательную проверку заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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