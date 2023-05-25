Роспотребнадзор проверит заведение, где свердловчане заразились сальмонеллезом, поев роллы

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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине "Красное и белое". Екатеринбург, проверка качества, роспотребнадзор
Специалисты возьмут пробы в ресторане, чтобы установить, есть ли вина владельцев заведения Фото:

Ресторан «Хотей», который находится в городе Тавда (Свердловская область), проверит Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов ресторана японской кухни „Хотей“ в Тавде. На данный момент зарегистрировано пять пострадавших», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты проверят, соблюдались ли нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. Для этого они возьмут пробы пищи, сырья, воды, смывы и материал от персонала. Сейчас ресторан временно не работает.

Ранее читатели URA.RU сообщили, что в Тавде посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По словам собеседницы агентства, заведение продолжало работать даже после того, как появилась информация об отравлениях.

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Ресторан «Хотей», который находится в городе Тавда (Свердловская область), проверит Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов ресторана японской кухни „Хотей“ в Тавде. На данный момент зарегистрировано пять пострадавших», — пояснили в пресс-службе. Специалисты проверят, соблюдались ли нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. Для этого они возьмут пробы пищи, сырья, воды, смывы и материал от персонала. Сейчас ресторан временно не работает. Ранее читатели URA.RU сообщили, что в Тавде посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По словам собеседницы агентства, заведение продолжало работать даже после того, как появилась информация об отравлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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