Роспотребнадзор проверит заведение, где свердловчане заразились сальмонеллезом, поев роллы

25 мая 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Специалисты возьмут пробы в ресторане, чтобы установить, есть ли вина владельцев заведения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ресторан «Хотей», который находится в городе Тавда (Свердловская область), проверит Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов ресторана японской кухни „Хотей“ в Тавде. На данный момент зарегистрировано пять пострадавших», — пояснили в пресс-службе. Специалисты проверят, соблюдались ли нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. Для этого они возьмут пробы пищи, сырья, воды, смывы и материал от персонала. Сейчас ресторан временно не работает. Ранее читатели URA.RU сообщили, что в Тавде посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По словам собеседницы агентства, заведение продолжало работать даже после того, как появилась информация об отравлениях.

Ресторан «Хотей», который находится в городе Тавда (Свердловская область), проверит Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов ресторана японской кухни „Хотей“ в Тавде. На данный момент зарегистрировано пять пострадавших», — пояснили в пресс-службе. Специалисты проверят, соблюдались ли нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. Для этого они возьмут пробы пищи, сырья, воды, смывы и материал от персонала. Сейчас ресторан временно не работает. Ранее читатели URA.RU сообщили, что в Тавде посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По словам собеседницы агентства, заведение продолжало работать даже после того, как появилась информация об отравлениях.