Роспотребнадзор проверит заведение, где свердловчане заразились сальмонеллезом, поев роллы

Ресторан «Хотей», который находится в городе Тавда (Свердловская область), проверит Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов ресторана японской кухни „Хотей“ в Тавде. На данный момент зарегистрировано пять пострадавших», — пояснили в пресс-службе.
Специалисты проверят, соблюдались ли нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. Для этого они возьмут пробы пищи, сырья, воды, смывы и материал от персонала. Сейчас ресторан временно не работает.
Ранее читатели URA.RU сообщили, что в Тавде посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По словам собеседницы агентства, заведение продолжало работать даже после того, как появилась информация об отравлениях.
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