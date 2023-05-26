26 мая 2023

Свердловские общественники вступились за подростка, которому порвали селезенку

© Служба новостей «URA.RU»
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«Уральский родительский комитет» взял на контроль дело с избиением подростка Фото:

Сотрудники общественной организации «Уральский родительский комитет» взяли на контроль ситуацию с избиением мужчиной 12-летнего школьника до разрыва селезенки. Об этом URA.RU сообщил руководитель организации Евгений Жабреев.

«„Уральский родительский комитет“ взял на контроль ЧП с избиением мужчиной 12-летнего подростка в Екатеринбурге. Мы направим запросы через уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области [Игоря Морокова]», — отметил Жабреев.

Инцидент произошел 24 мая в Екатеринбурге. Однако информация о нем появилась в СМИ и соцсетях лишь спустя двое суток. Уроженец Нижнего Тагила ударил 12-летнего ребенка по голове и в живот из-за того, что мальчик с друзьями коверкали его фамилию. Источник URA.RU, близкий к следствию, добавил, что мальчишки также буллили мужчину, потому что он является умственным инвалидом.

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Сотрудники общественной организации «Уральский родительский комитет» взяли на контроль ситуацию с избиением мужчиной 12-летнего школьника до разрыва селезенки. Об этом URA.RU сообщил руководитель организации Евгений Жабреев. «„Уральский родительский комитет“ взял на контроль ЧП с избиением мужчиной 12-летнего подростка в Екатеринбурге. Мы направим запросы через уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области [Игоря Морокова]», — отметил Жабреев. Инцидент произошел 24 мая в Екатеринбурге. Однако информация о нем появилась в СМИ и соцсетях лишь спустя двое суток. Уроженец Нижнего Тагила ударил 12-летнего ребенка по голове и в живот из-за того, что мальчик с друзьями коверкали его фамилию. Источник URA.RU, близкий к следствию, добавил, что мальчишки также буллили мужчину, потому что он является умственным инвалидом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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