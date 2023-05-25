25 мая 2023

В Екатеринбурге мужчина избил школьника до разрыва селезенки

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин избил школьника в подъезде одного из домов на Ботанике Фото:

В Екатеринбурге уроженец Нижнего Тагила избил 12-летнего школьника до разрыва селезенки. Причиной побоев стало то, что парнишка вместе с друзями издевались над мужчиной — коверкали его фамилию. Инцидент произошел вечером 24 мая в Ботаническом районе города.

«Мужчина обидевшись на школьников, которые коверкали его фамилию, избил одного из детей до разрыва селезенки. Избиение произошло в одной из домов на улице Родонитовой. Дело было так: потерпевший мальчик гулял с друзьями во дворе, где и увидел знакомого мужчину со смешной, по мнению детей, фамилией. Недолго думая, потерпевший мальчик с друзьями начал хулиганить — коверкать фамилию. Мужчина попытался не обращать внимания и забежал в подъезд, но школьники не отступили. Ребята забежали за ним в подъезд, где продолжили издевательство. Мужчина не выдержал и несколько раз ударил потерпевшего в живот и голову, после чего ушел. Позже в медучреждении у школьника диагностировали разрыв селезенки. Мальчика перевели в реанимацию, а виновника побоев ищет полиция», — пишет Baza в своем telegram-канале.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу Нижнего Тагила. Оперативный ответ получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

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В Екатеринбурге уроженец Нижнего Тагила избил 12-летнего школьника до разрыва селезенки. Причиной побоев стало то, что парнишка вместе с друзями издевались над мужчиной — коверкали его фамилию. Инцидент произошел вечером 24 мая в Ботаническом районе города. «Мужчина обидевшись на школьников, которые коверкали его фамилию, избил одного из детей до разрыва селезенки. Избиение произошло в одной из домов на улице Родонитовой. Дело было так: потерпевший мальчик гулял с друзьями во дворе, где и увидел знакомого мужчину со смешной, по мнению детей, фамилией. Недолго думая, потерпевший мальчик с друзьями начал хулиганить — коверкать фамилию. Мужчина попытался не обращать внимания и забежал в подъезд, но школьники не отступили. Ребята забежали за ним в подъезд, где продолжили издевательство. Мужчина не выдержал и несколько раз ударил потерпевшего в живот и голову, после чего ушел. Позже в медучреждении у школьника диагностировали разрыв селезенки. Мальчика перевели в реанимацию, а виновника побоев ищет полиция», — пишет Baza в своем telegram-канале. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу Нижнего Тагила. Оперативный ответ получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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