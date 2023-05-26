Раскрыты подробности конфликта тагильчанина с подростком, которому порвали селезенку

Подростки долгое время травили тагильчанина, который является инвалидом

В причинах конфликта, в котором подросток получил увечье, разбираются в СКР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургские подростки долгое время травили мужчину, который в конце концов избил одного из них до разрыва селезенки. Причиной буллинга была не только фамилия, но и особенность здоровья подозреваемого. Предположительно, он является умственным инвалидом, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию.

«Эти подростки и мужчина были знакомы — когда-то они занимались в одной секции по скалолазанию. Ребята неоднократно его травили из-за смешной, на их взгляд, фамилии, а также из-за некоторых особенностей поведения. Предположительно, этот человек имеет некоторую умственную отсталость», — рассказал собеседник агентства.

Очередная травля закончилась печально: подростки заметили своего знакомого во дворе и начали коверкать фамилию. Тот убежал от них в подъезд, но мальчики настигли его и там и продолжили насмешки. Предположительно, мужчина ударил одного из обидчиков в голову и живот. Позже у ребенка диагностировали разрыв селезенки, он в реанимации.

«Подозреваемого сейчас ищут. Он хоть и жил в Екатеринбурге, но прописан в Нижнем Тагиле. Сейчас его местонахождение неизвестно, телефонную трубку он не берет», — добавил источник.