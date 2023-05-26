Раскрыты подробности конфликта тагильчанина с подростком, которому порвали селезенку

Подростки долгое время травили тагильчанина, который является инвалидом
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В причинах конфликта, в котором подросток получил увечье, разбираются в СКР Фото:

Екатеринбургские подростки долгое время травили мужчину, который в конце концов избил одного из них до разрыва селезенки. Причиной буллинга была не только фамилия, но и особенность здоровья подозреваемого. Предположительно, он является умственным инвалидом, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию.

«Эти подростки и мужчина были знакомы — когда-то они занимались в одной секции по скалолазанию. Ребята неоднократно его травили из-за смешной, на их взгляд, фамилии, а также из-за некоторых особенностей поведения. Предположительно, этот человек имеет некоторую умственную отсталость», — рассказал собеседник агентства.

Очередная травля закончилась печально: подростки заметили своего знакомого во дворе и начали коверкать фамилию. Тот убежал от них в подъезд, но мальчики настигли его и там и продолжили насмешки. Предположительно, мужчина ударил одного из обидчиков в голову и живот. Позже у ребенка диагностировали разрыв селезенки, он в реанимации.

«Подозреваемого сейчас ищут. Он хоть и жил в Екатеринбурге, но прописан в Нижнем Тагиле. Сейчас его местонахождение неизвестно, телефонную трубку он не берет», — добавил источник.

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Екатеринбургские подростки долгое время травили мужчину, который в конце концов избил одного из них до разрыва селезенки. Причиной буллинга была не только фамилия, но и особенность здоровья подозреваемого. Предположительно, он является умственным инвалидом, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию. «Эти подростки и мужчина были знакомы — когда-то они занимались в одной секции по скалолазанию. Ребята неоднократно его травили из-за смешной, на их взгляд, фамилии, а также из-за некоторых особенностей поведения. Предположительно, этот человек имеет некоторую умственную отсталость», — рассказал собеседник агентства. Очередная травля закончилась печально: подростки заметили своего знакомого во дворе и начали коверкать фамилию. Тот убежал от них в подъезд, но мальчики настигли его и там и продолжили насмешки. Предположительно, мужчина ударил одного из обидчиков в голову и живот. Позже у ребенка диагностировали разрыв селезенки, он в реанимации. «Подозреваемого сейчас ищут. Он хоть и жил в Екатеринбурге, но прописан в Нижнем Тагиле. Сейчас его местонахождение неизвестно, телефонную трубку он не берет», — добавил источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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