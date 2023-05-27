Челябинского школьника госпитализировали после удара током

Мальчика доставили в больницу на машине скорой помощи
В Карталинском районе Челябинской области школьник попал в больницу после удара током. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
«В поселке Вишневый десятилетнего ребенка ударило током. Он был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось», — пишет «Карталинская новь» со ссылкой на ЕДДС.
По информации издания, мальчика перевели в больницу Магнитогорска, где он продолжит лечение. Обстоятельства, при которых ребенок получил удар током, не уточняются.
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