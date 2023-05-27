27 мая 2023
26 мая 2023

Челябинского школьника госпитализировали после удара током

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, детская реанимация, скорая помошь
Мальчика доставили в больницу на машине скорой помощи Фото:

В Карталинском районе Челябинской области школьник попал в больницу после удара током. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

«В поселке Вишневый десятилетнего ребенка ударило током. Он был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось», — пишет «Карталинская новь» со ссылкой на ЕДДС.

По информации издания, мальчика перевели в больницу Магнитогорска, где он продолжит лечение. Обстоятельства, при которых ребенок получил удар током, не уточняются.

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В Карталинском районе Челябинской области школьник попал в больницу после удара током. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. «В поселке Вишневый десятилетнего ребенка ударило током. Он был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось», — пишет «Карталинская новь» со ссылкой на ЕДДС. По информации издания, мальчика перевели в больницу Магнитогорска, где он продолжит лечение. Обстоятельства, при которых ребенок получил удар током, не уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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