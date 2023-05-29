29 мая 2023
28 мая 2023

В Нижневартовске из-за крестного хода перекроют дороги. Карта

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Крестный ход по случаю дня Святой Екатерины. Екатеринбург , крестный ход, кафедральный собор, город екатеринбург, православный праздник, день святой екатерины
В Нижневартовске перекроют улицы для крестного хода в день святой Троицы Фото:

Власти Нижневартовска 4 июня закроют для движения автотранспорта часть городских улиц. Это связано с проведением православными верующими крестного хода в ознаменование Дня святой Троицы, сообщает пресс-служба администрации.

«В Нижневартовске 4 июня, в связи с проведением Крестного хода, посвященного празднованию Дня святой Троицы, будет временно ограничено движение транспорта. Водителям рекомендуется заблаговременно продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

Пешеходной зоной станет участок улицы 60 лет Октября от Дружбы Народов до Чапаева, Дружбы Народов от Ленина до 60 лет Октября, на улице Ленина ограничат движение по четной стороне от Дружбы Народов до Чапаева и по нечетной стороне улицы Чапаева.

Ранее URA.RU рассказало про масштабное перекрытие городских улиц в Пасху. Ограничение было связано с обеспечением безопасности верующих во время крестного хода.

Схема перекрытия улиц в Нижневартовске 4 июня
Схема перекрытия улиц в Нижневартовске 4 июня
Фото:

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Власти Нижневартовска 4 июня закроют для движения автотранспорта часть городских улиц. Это связано с проведением православными верующими крестного хода в ознаменование Дня святой Троицы, сообщает пресс-служба администрации. «В Нижневартовске 4 июня, в связи с проведением Крестного хода, посвященного празднованию Дня святой Троицы, будет временно ограничено движение транспорта. Водителям рекомендуется заблаговременно продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте. Пешеходной зоной станет участок улицы 60 лет Октября от Дружбы Народов до Чапаева, Дружбы Народов от Ленина до 60 лет Октября, на улице Ленина ограничат движение по четной стороне от Дружбы Народов до Чапаева и по нечетной стороне улицы Чапаева. Ранее URA.RU рассказало про масштабное перекрытие городских улиц в Пасху. Ограничение было связано с обеспечением безопасности верующих во время крестного хода.
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