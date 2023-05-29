В Челябинской области подорожал лук, подешевели картошка и мясо

30 мая 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

В рейтинге снижения цен на продукты лидировал картофель Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области лук подорожал на 45,82%, стоимость картошки снизилась на 40,78% и свинины на 28,88%. О динамике цен на продукты с мая 2022 года по май 2023 года URA.RU рассказали в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Лидерами снижения цен с 21 мая 2022 года по 22 мая 2023 года стали: картофель на 25,11 рубля (40,78%), свинина на 84,43 рубля (28,88%), гречневая крупа на 30,43 рубля (22,77%), поваренная соль — 3,65 рубля (20,59%) и сахар — 16,35 рубля (20,54%). Наибольший рост цен показали: репчатый лук на 24,99 рубля (45,82%), говядина на 112 рублей (20,36%) и сливочное масло на 3,29 рубля (2,39%) за пачку», — уточнили в КСП. В ведомстве отметили, что рост цен на репчатый лук возник из-за проблем с урожаем в 2022 году и запрета экспорта из ряда стран. Свежий урожай будет влиять на цену лука, что увеличит вероятность возвращения привычной цены.

В Челябинской области лук подорожал на 45,82%, стоимость картошки снизилась на 40,78% и свинины на 28,88%. О динамике цен на продукты с мая 2022 года по май 2023 года URA.RU рассказали в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Лидерами снижения цен с 21 мая 2022 года по 22 мая 2023 года стали: картофель на 25,11 рубля (40,78%), свинина на 84,43 рубля (28,88%), гречневая крупа на 30,43 рубля (22,77%), поваренная соль — 3,65 рубля (20,59%) и сахар — 16,35 рубля (20,54%). Наибольший рост цен показали: репчатый лук на 24,99 рубля (45,82%), говядина на 112 рублей (20,36%) и сливочное масло на 3,29 рубля (2,39%) за пачку», — уточнили в КСП. В ведомстве отметили, что рост цен на репчатый лук возник из-за проблем с урожаем в 2022 году и запрета экспорта из ряда стран. Свежий урожай будет влиять на цену лука, что увеличит вероятность возвращения привычной цены.