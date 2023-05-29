Пермяков, чьи родные находятся на СВО, пригласили на прогулки по Каме

В Перми семьи участников спецоперации могут прогуляться по Каме на речном трамвайчике. Информация размещена в группе «Помощь здесь. Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
«Полуторачасовые прогулки на речном трамвайчике для семей участников СВО. Для получения билета необходимо предъявить паспорт, справку о нахождении на СВО, либо контракт в любом виде (оригинал, копия, фото, скан)», — сказано в сообщении.
Заявки на речные прогулки принимаются в группе «Помощь здесь. Пермский край». Отмечается, что количество билетов ограничено. Также URA.RU писало, что в Пермском крае участники СВО могут бесплатно восстановить здоровье. Реабилитацию проводит некоммерческая организация «Центр физической реабилитации «М5». Также военнослужащим и членам их семей оказывается профессиональная психологическая поддержка.
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