29 мая 2023

Пермяков, чьи родные находятся на СВО, пригласили на прогулки по Каме

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Народные гуляния День Победы. Пермь, река кама, коммунальный мост, речные прогулки, теплоход алмаз
Семьи участников спецоперации могут прогуляться на речном трамвайчике (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми семьи участников спецоперации могут прогуляться по Каме на речном трамвайчике. Информация размещена в группе «Помощь здесь. Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Полуторачасовые прогулки на речном трамвайчике для семей участников СВО. Для получения билета необходимо предъявить паспорт, справку о нахождении на СВО, либо контракт в любом виде (оригинал, копия, фото, скан)», — сказано в сообщении.

Заявки на речные прогулки принимаются в группе «Помощь здесь. Пермский край». Отмечается, что количество билетов ограничено. Также URA.RU писало, что в Пермском крае участники СВО могут бесплатно восстановить здоровье. Реабилитацию проводит некоммерческая организация «Центр физической реабилитации «М5». Также военнослужащим и членам их семей оказывается профессиональная психологическая поддержка.

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В Перми семьи участников спецоперации могут прогуляться по Каме на речном трамвайчике. Информация размещена в группе «Помощь здесь. Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Полуторачасовые прогулки на речном трамвайчике для семей участников СВО. Для получения билета необходимо предъявить паспорт, справку о нахождении на СВО, либо контракт в любом виде (оригинал, копия, фото, скан)», — сказано в сообщении. Заявки на речные прогулки принимаются в группе «Помощь здесь. Пермский край». Отмечается, что количество билетов ограничено. Также URA.RU писало, что в Пермском крае участники СВО могут бесплатно восстановить здоровье. Реабилитацию проводит некоммерческая организация «Центр физической реабилитации «М5». Также военнослужащим и членам их семей оказывается профессиональная психологическая поддержка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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