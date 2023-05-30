Челябинский губернатор назначил двух VIP-чиновников

Алексей Текслер подписал постановление о назначении двух заместителей управделами губернатора

Постановление Алексей Текслер подписал 30 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая назначил двух заместителей управляющего делами губернатора и правительства области. Информация об этом размещена на интернет портале правовой информации.

«Назначить Перницкого Максима Викторовича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Назначить Яковлева Евгения Геннадиевича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в постановлениях губернатора Алексея Текслера, подписанных от 30 мая.

В феврале Текслер уволил заместителя управделами губернатора и правительства региона Вадима Ярмоловича. Контракт был расторгнут по инициативе госслужащего.