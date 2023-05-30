Челябинский губернатор назначил двух VIP-чиновников

Алексей Текслер подписал постановление о назначении двух заместителей управделами губернатора
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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, текслер алексей
Постановление Алексей Текслер подписал 30 мая Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая назначил двух заместителей управляющего делами губернатора и правительства области. Информация об этом размещена на интернет портале правовой информации.

«Назначить Перницкого Максима Викторовича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Назначить Яковлева Евгения Геннадиевича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в постановлениях губернатора Алексея Текслера, подписанных от 30 мая.

В феврале Текслер уволил заместителя управделами губернатора и правительства региона Вадима Ярмоловича. Контракт был расторгнут по инициативе госслужащего.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая назначил двух заместителей управляющего делами губернатора и правительства области. Информация об этом размещена на интернет портале правовой информации. «Назначить Перницкого Максима Викторовича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Назначить Яковлева Евгения Геннадиевича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в постановлениях губернатора Алексея Текслера, подписанных от 30 мая. В феврале Текслер уволил заместителя управделами губернатора и правительства региона Вадима Ярмоловича. Контракт был расторгнут по инициативе госслужащего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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