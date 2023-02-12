12 февраля 2023

Челябинский губернатор уволил заместителя управделами

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Ярмолович занимал должность со 2 августа 2022 года Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 февраля уволил заместителя управделами губернатора и правительства региона Вадима Ярмоловича. Постановление губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Вадима Ярмоловича от замещаемой должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с госслужбы 13 февраля 2023 года», — сообщается в документе.

С Ярмоловичем расторгают контракт по собственной инициативе госслужащего. На эту должность он был назначен 2 августа 2022 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 февраля уволил заместителя управделами губернатора и правительства региона Вадима Ярмоловича. Постановление губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Освободить Вадима Ярмоловича от замещаемой должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с госслужбы 13 февраля 2023 года», — сообщается в документе. С Ярмоловичем расторгают контракт по собственной инициативе госслужащего. На эту должность он был назначен 2 августа 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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