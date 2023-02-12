Челябинский губернатор уволил заместителя управделами

Ярмолович занимал должность со 2 августа 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 февраля уволил заместителя управделами губернатора и правительства региона Вадима Ярмоловича. Постановление губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Вадима Ярмоловича от замещаемой должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с госслужбы 13 февраля 2023 года», — сообщается в документе.

С Ярмоловичем расторгают контракт по собственной инициативе госслужащего. На эту должность он был назначен 2 августа 2022 года.